Bolovi u ključnoj kosti ili ramenima mogu biti rani znak tihog ubice

Naime, ključna kost je duga, tanka kost koja se nalazi na vrhu prsa, odmah ispod vrata – ide od prsne kosti do ramena. Kako prenosi The Sun, ispostavilo se da u nekim slučajevima bolna ključna kost može ukazivati ​​na to da imamo čir na želucu.

“Bol u ramenu može biti jedina manifestacija benignog želučanog ulkusa”, objašnjavaju istraživači s Medicinskog centra Sveučilišta u Virginiji. Isto tako, drugi istraživački tim koji je proučavao pacijenta koji je pretrpio perforaciju želučanog čira rekao je: “Istaknuti simptom koji se javljao kod njega bila je dugotrajna bol u lijevom ramenu, odnosno ključnoj kosti.”

Osim bolova u ključnoj kosti, jedan od simptoma čira na želucu je peckanje ili bol u središtu želuca, stoji u smjernicama NHS-a. Međutim, to je samo jedan od znakova upozorenja, tvrde ljekari. Oni ističu da se često znaju javljati i sljedeći problemi,pišu Vijesti

– probavne smetnje

– žgaravica i refluks kiseline

– nagli gubitak apetita

– gubitak težine.

Također se zna javljati podrigivanje ili nadutost nakon jedenja masne, odnosno jake hrane. Ljekari objašnjavaju da su komplikacije čira na želucu relativno rijetka pojava, ali da mogu biti vrlo ozbiljne i potencijalno opasne po život. To uključuje krvarenje na mjestu čira, otvaranje želučane sluznice i blokiranje kretanja hrane kroz probavni sistem, prenosi Index.hr.

Ponekad se javlja i nagla, oštra bol u trbuhu, koja se s vremenom samo pogoršava, a u tom je slučaju potrebno odmah potražiti ljekarsku pomoć, upozoravaju doktori.

