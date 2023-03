KARDIOLOG OTKRIO PRVI SIMPTOM SRČANOG UDARA: Počinje u grudima, kreće da se širi, a onda… PRESUDNIH 5 MINUTA!

Vozač autobusa, preminuo je za volanom nakon što je doživio srčani udar. Prema prvim informacijama, vozač se požalio da se osjeća loše, ali mu je rečeno da autobus odveze do okretnice. Nažalost, do nje nije stigao. Kako prepoznati simptome srčanog udara, objasnio je u “Jutru” na Prvoj dr Dragan Simić, kardiolog.

“Kada govorimo o srčanom udaru, simptomi mogu da budu različiti. Međutim, ljudi najčešće osjećaju jednu vrstu bola u grudima, koji je u vidu stezanja, pečenja, žarenja, a koji se javlja iznad grudne kosti i polako širi ka vratu ili donjoj vilici. Taj bol se vremenom pojačava. On ima jednu uzlaznu liniju i praktično već poslije 5, 7, 8 minuta, kad se razvije, to je alarmantna situacija koja hitno zahtjeva pomoć. Postoje ljudi koji imaju vrlo visoke tegobe, a ne razumieju da je situacija alarmantna”, rekao je kardiolog i upozorio da nikada ne ignorišemo promjene.

“Imate ljude koji su mentalno drugačiji i koji na mali bol alarmiraju sve i potraže pomoć. Ta varijanta je zahvalnija, jer muškarci češće misle da ‘nije ništa strašno’. Ljudi misle ‘Neće to mene’, ali čim je nešto nejasno, to je znak da morate kod ljekara. To nije običan bol. Teško možete da vozite sa takvim bolom. Meni djeluje da je za profesionalne vozače tri godine dugačak period. Za tri godine može mnogo toga da se razvije. Pitanje je da li i poslije tri godine rade EKG”, rekao je dr Simić.

U posljednje vrijeme primijećen faktor rizika koji je u porastu, rekao je kardiolog.

“Magičnu formulu za prevenciju nemamo. Primarna prevencija podrazumijeva da držite pod kontrolom sve moguće faktore rizika. To znači da imate normalnu težinu, da način ishrane bude zdrav, da vodite kontrolu nad masnoćama u krvi, da vodite računa o vrijednostima šećera, da ne pušite. U poslednje vrijeme se jako ističe fizička aktivnost. Došli smo do toga da je vrlo važan faktor rizika. U Srbiji je 58 odsto ljudi fizički neaktivno. To znači da je riječ o svakoj drugoj osobi. Ako hoćete da se sačuvate, morate o svim ovim paramterima da vodite računa”, objasnio je dr Dragan Simić. prenosi novi

