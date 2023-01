NAPITAK KOJI LIJEČI PREHLADU U TREN OKA: Brzo se sprema, a još brže djeluje!

Kako bi se u što kračem roku riješili ovih navedenih poteškoča obavezno zapišite kako se priprema najbolji napitak koji liječi prehladu za jedan dan.

Sinusitis, odnosno upala sluzokože paranazalnih šupljina česta je pojava kod mnogih ljudi. U normalnim okolnostima, sinusi su puni vazduha. Međutim, kada dođe do blokade, oni se pune bakterijama, tečnošću u kojoj ima virusa, gljivica i bakterija i sve to može dovesti do opasne infekcije.

Kako bi izbjegli pojavu virusa, gljivica i razni bakterija napravite ovaj prirodni lijek.

NAPITAK KOJI LIJEČI PREHLADU

Njegov glavni sastojak je jabukovo sirće, za koje znamo da je puno vitamina, vlakana, antioksidanasa i minerala. Ono jača imuni sistem i poboljšava opšte zdravstveno stanje.

Portebno je četvrtina čajne šolje organskog jabukovog sirćeta, pola šolje organske kokosove vode, kašičica ljute aleve paprike, svježe iscijeđeni limun, kašičica organskog meda.

Priprema se tako što kokosovu vodu zagrijete u šerpi pa je prespete u šolju. Dodajte jabukovo sirće i dobro promješajte.

Ostavite da se prohladi na sobnoj temperaturi, a potom dodajte med i alevu papriku. Ponovo dobro promiješate, a na kraju dodajte limunov sok i ponovo promiješate.

Za najbolje rezultate ovaj napitak konzumirajte na prazan stomak, prije doručka i kasno uvečer, prije nego što odete u krevet.

Slobodno konzumirajte sve dok infekcija ne prođe.

Šta je dobro za prehladu i začepljen nos

Pored udisanja pare koji je najstariji prirodni lijek za začepljen nos, ispiranje slanom vodom olakšava začepljen nos. Uzmite dvije šoljice tople vode i jednu kašiku soli te pomiješajte. Sa ovom tekućinom isperite nos i odmah ćete se riješiti problema.

Jedan od načina da se riješite prehlade je dobar odabir namirnica koje su se dobre pokazale protiv prehlade. A to su bijeli luk, limun, med, đumbir, jogurt, čili, kuhano vino, vruči čajevi kao i nezaobilazna plića supa

