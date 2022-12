LJEKARI SAVJETUJU: Šta je siva mrena i šta sve možete poduzeti ako patite od ovog stanja?

Vrlo često od starijih osoba čujemo kako ih muči siva mrena koja im otežava svakodnevni život.

Siva mrena ne nastaje „preko noći“ no ono što je za nju karakteristično, kao i za mnoge poremećaje oka, jest da je njezin razvoj bezbolan. Kada se uz to nadoveže i faktor straha od operativnog zahvata, to ponekad rezultira time da se pacijenti obrate oftalmologu s već izrazito uznapredovanom gustom mrenom.

Kod takvih stanja, teže je postaviti točnu dijagnozu i sam oporavak nakon zahvata može trajati malo duže. Rješenje da se to izbjegne i da se spriječe komplikacije krije se u redovitoj kontroli i kompletnom oftalmološkom pregledu vida.

Ako ste osoba od 60 i više godina ili spadate u rizičnu skupinu za sivu mrenu, jedini način da pojavu mrene otkrijete na vrijeme su redoviti kompletni oftalmološki pregledi koji podrazumijevaju: određivanje dioptrije, mjerenje očnog tlaka, pregled prednjeg i stražnjeg segmenta oka na biomikroskopu i širenje zjenica.

Redovni pregledi nam pružaju mogućnost ranog otkrivanja katarakte i pravovremeno djelovanje.

“Napredak tehnologije nam je omogućio da ne moramo više čekati da mrena ‘sazrije’, operativni zahvat je moguć onog trenutka kada pacijenti primijete prve simptome”, istaknuo je prof.dr.sc. Bosnar.

Ultrazvučnom metodom uklanja se siva mrena, ali se korigira i kratkovidnost, dalekovidnost, astigmatizam i dioptrija za čitanje.

Poboljšanje pacijenti obično osjećaju već dan nakon operacije, ali oporavak može trajati i malo duže ako se radi o izrazito gustoj mreni i ako je operacija bila komplicirana. Mjesec dana nakon operacije specijalist oftalmolog određuje finalnu dioptriju s obzirom na leću koja je pacijentu ugrađena.

