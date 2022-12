DR ČUBRILO OTKRIVA ŠTA ZAPRAVO URADITE TIJELU KADA POPIJETE VOĆNI SOK ZA DETOKSIKACIJU: Neće vam to više pasti na pamet

Upravo ovom temom bavio se prof. dr Dejan Čubrilo, specijalista medicine sporta i profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Ovaj stručnjak nam je otkrio možemo li se sami “detoksirati” voćnim sokovima i kada je pravo vrijeme za to.

– Detox, odnosno čišćenje organizma mora biti sistematski. Kada kažemo “opijamo se” i kada znamo da smo se napili, znamo da smo poremetili dobar balans u crijevima i to je ključ cijele priče. Kako je poremećena, veoma je važna stvar – kada hrana nije probana – doktor objašnjava važnu činjenicu.

Ističe da je neprobavljena hrana podložna djelovanju gljivica, bakterija ili parazita.

– Kada hranu ne varimo kako treba, ta neprobavljena hrana je podložna dejstvu bakterija, gljivica ili parazita, svi oni koji vole takvo okruženje. Mikrobi vole prljavo okruženje. Nije poenta da izmišljaju lekove, već da smisle kako da okolinu naprave da im ne prija – kaže dr Čubrilo.

Ističe da je detoksikacija obavezna kada neko ima visok holesterol i masnu jetru.

– Ako imate masnu jetru, a svi je imamo, manje-više, automatski imate povišen nivo insulina. To je hormon koji proizvodi gušterača za regulaciju šećera i probavu. Ako se tokom dana više ili manje poveća, stvaraće masnoće u jetri. To mu je posao. Ne dobijate holesterol iz hrane. Ako svaki dan jedete ćevape, pljeskavice, velike porcije, od toga ćete izazvati probavne smetnje i intoksikaciju. Ali povećan nivo insulina će biti onaj koji će podstaći proizvodnju holesterola u fabrici za proizvodnju – jetri, gde se on pravi – rekao je profesor fiziologije.

Da li se najbolje čišćenje organizma postiže sveže ceđenim sokovima od voća i povrća, bez unošenja drugih namirnica, saznao je i dr Dejan Čubrillo.

– Kada uzmete te sokove i popijete ih nekoliko puta dnevno, a ti sokovi se uglavnom prave od raznog voća i povrća u blenderu i sve smo to lepo očistili, onda se cedilo, a količina je jako galantna – oko 500 ml, vaš insulin će porasti kao da ste na testu opterećenja glukozom. To je toliki skok inzulina iz tako zdravog soka, to će biti stimulans za blokiranje topljenja potkožnog masnog tkiva, poticaj za stvaranje više kolesterola i poticaj za debljanje vaše jetre. Sok mora da bude sa vlaknima, sa malo masti, sa semenkama, da bi se smirila reakcija pankreasa – naglašava.

Prema njegovim riječima, zbog velikog stresa izgubili smo mnoge probavne enzime.

– Bolje je pojesti svo to voće, ali šta ako nemaš dobar stomak? Ako nemate probavne enzime u želucu? A to je danas epidemija. Zbog stresa smo izgubili probavne enzime. Zbog hroničnog stresa ti enzimi nestaju, hrana se ne može probaviti, truli, dolazi do intoksikacije – smatra doktorka.

On ističe da je mast prva stvar koja je zabranjena prilikom čišćenja organizma.

– Prvo što je zabranjeno u procesu detoksikacije je masnoća. Nema ni maslinovog ulja. Ako imate organizam koji je opijen, to znači da se jetra više ne može boriti, puna je toksina. Zašto toj jetri dati zadatak da preradi te masti? Pustite je da se oporavi, dajte joj minimalne količine. Jedite meso bez ulja, kuvano u vodi, u taj lonac stavite puno povrća. Večerajte bez opijanja. Izbacujemo jaja, mleko takođe – objašnjava stručnjak.

Jedna od zabluda je da se čajevi protiv zatvora moraju koristiti u procesu detoksikacije. Dr Čubrillo slikovito objašnjava šta misli o tome:

– To je zabranjeno! Ako vozite iznemoglog i starog magarca, ubit ćete ga. Isto je i sa crijevima koja ne rade, koja su zatvor. Zaključani su. Tijesno. Kada gurate takvo crijevo kao umoran magarac, zapamtite ove riječi i nemojte piti čaj koji će stimulirati crijeva, kao da ste pokidali ta crijeva, kao da ih stimulišete da se još više umore. Onda crijeva prokrvare i počnu hemoroidi jer si ih jurio. Trebate obnoviti crijeva, i kako? Povećanjem nivoa energije u vašim ćelijama.

