SVJETSKI STRUČNJACI TVRDE DA OVIH 6 NEOBIČNIH SIMPTOMA MOGU DA UKAŽU NA RAK: Vrlo su specifični i ne treba ih ignorisati

Plutajuća stolica

Plutajuća stolica može biti rani znak upozorenja za rak pankreasa, kažu ljekari. Iako zvuči nevjerovatno, tumori u pankreasu mogu blokirati kanale organa, zaustavljajući oslobađanje enzima koji razgrađuju masnu hranu. Bez ove unutrašnje reakcije tijela, stolica može biti masna i plutajuća. Ali ovaj simptom ne ukazuje nužno na rak pankreasa, plutajuća stolica također može biti znak cistične fibroze i celijakije.

Halucinacije

Pravljenje nasumičnih zvukova ili čak stvarnih glasova može biti simptom mentalnog zdravlja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to može biti i znak raka. Auditorne halucinacije mogu biti uzrokovane tumorima mozga koji su kancerozni ili benigni. To se može dogoditi ako se tumor nalazi u temporalnom režnju, dijelu mozga koji je odgovoran za obradu zvukova, razumijevanje jezika i pamćenje. Halucinacije se mogu pojaviti i kada tumor pritisne živac koji šalje signale iz uha u mozak.

Promjene na noktima

Praćenje boje i oblika noktiju može vam doslovno spasiti život. Plave, smeđe ili crne linije ispod noktiju mogu biti znak da imate rak kože. Isto tako, promjene u obliku noktiju mogu biti skriveni simptom raka pluća, a blijedi nokti mogu biti povezani s rakom jetre.

Nespretnost

Ispuštanje stvari, gubitak ravnoteže i općenito neuobičajeno nespretan može ukazivati ​​na tumor na mozgu, iako se češće povezuje s demencijom. Ako se tumor formira u moždanom deblu, gdje se vaš mozak povezuje s kičmenom moždinom, to bi moglo dovesti do toga da postanete nespretni i imate problema s hodanjem, jednostavno zbog njegove lokacije. To je zato što može prekinuti direktnu vezu između vašeg mozga i ostatka tijela.

Istraživanje koje je sproveo Univerzitet u Londonu, pod vodstvom dr Suzanne Scott, otkrilo je koliko suptilni mogu biti neki od znakova raka. Studija na 39 pacijenata oboljelih od raka mozga otkrila je da su mnogi pogrešno povezivali nedostatak ravnoteže kao simptom starenja.

Gubitak interesovanja za hobije

Mnogo je različitih razloga zašto bismo mogli odustati od hobija, bilo da je to sviranje instrumenta ili članstvo u sportskom timu. Ali iznenadni gubitak interesovanja za vaš omiljeni hobi takođe može biti znak tumora na mozgu. U studiji dr. Scotta, pacijenti sa rakom su izjavili da su manje zainteresirani za aktivnosti i da im nije toliko stalo do veza, posla i hobija. Prema Brain Tumor Charity, čak jedna od tri osobe s tumorom na mozgu doživljava neku vrstu promjene ličnosti

Stručnjaci to objašnjavaju na sljedeći način. Kako tumor raste, on vrši pritisak na zdrave ćelije oko sebe. Promjene ličnosti mogu nastati kada je tumor u prednjem režnju, koji kontrolira vaše emocije i ličnost. Ovaj dio mozga također reguliše ponašanje, a kada se na ovom području razviju tumori, to također može uzrokovati da se ljudi ponašaju na načine koji se mogu smatrati društveno neprikladnim. Uvijek je važno paziti na upozoravajuće znakove raka i rano uočiti simptome. Samo 40 posto oboljelih od raka mozga živi više od godinu dana nakon dijagnoze, a samo 20 posto živi pet godina, piše “Dejli mejl”.

Pojačano znojenje

Pojačano znojenje kada je vruće, kada vježbate ili kada ste bolesni je normalno. Ali buđenje u bazenu vlastitog znoja može biti znak brojnih zdravstvenih stanja, uključujući menopauzu, anksioznost i nizak šećer u krvi. To može biti i znak raka, kažu ljekari. Istraživanje raka tvrdi da prekomjerno znojenje može biti znak limfoma, leukemije, mezotelioma, raka kostiju, pa čak i raka jetre. prneosi “Novi“.

