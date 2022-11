Pet znakova da pretjerujete s kafom

Ali, stručnjaci upozoravaju da ne bi trebalo pretjerivati u konzumiranju omiljenog napitka.

Prema nedavnoj studiji Evropskog društva kardiologa, prihvatljivo je popiti dvije do tri šoljice dnevno.

Primjećeno je i da sve vrste kafe (mljevena, instant i ona bez kofeina) imaju pozitivne efekte na ljudsko zdravlje.

Međutim, ako spadate u osobe koje prekoračuju preporučene doze, onda treba uzeti u obzir i moguće posljedice:

Osjećaj tjeskobe

Tipična šoljica kafe sadrži 95 miligrama kofeina. Dakle, ako biste popili četiri kafe, unijeli biste oko 500 miligrama kofeina dnevno.

Jedna studija je pokazala da pretjerano konzumiranje pomenute supstance može dovesti do visokog nivoa stresa, tjeskobe, pa čak i depresije.

Istraživanje govori da konzumiranje više od 1000 miligrama kofeina sedmično može biti indikator visoke anksioznosti. Zato je vrijeme da promijenite navike.

Loš san

Kafa može da uzrokuje i probleme sa spavanjem, naročito ako popodne imate naviku da uživate u ovom napitku. Mada postoje mnoge zdravstvene prednosti redovnog ispijanja kafe, svođenje dnevnog unosa na minimum, i to ujutro, može doprinijeti kvalitetnijem spavanju noću.

Ubrzani otkucaji srca

Iako je jedna studija pokazala da ispijanje 100 miligrama kofeina, u razmaku od sat do pet sati, nije uzrokovalo ubrzane otkucaje srca, konzumiranje značajnih količina može dovesti do promjene srčanog ritma, ali za to je potrebna značajna količina kofeina. prenose “Nezavisne“.

Trema

Ako osjetite drhtanje poslije previše popijenih šoljica kafe – to se može definisati kao predoziranje kofeinom, što može izazvati glavobolju, tremu, poteškoće sa spavanjem i, već pomenuti, ubrzan rad srca.

Umor

Kada se osjećate umorno normalno je da posegnete za šoljicom kafe. U jednoj studiji, u kojoj su učesnici dobili određene količine kofeinskih napitaka za jačanje energije, njihovo redovno ispijanje, naročito onih sa šećerom, uzrokovalo je mentalni umor kod ispitanika.

Zato kada planirate da spavate, nemojte posezati za kafom jer ćete ostati budni, a poremećen san će kasnije tokom dana izazvati još veći umor, pišu Novosti.

