Simptomi COVID-a su se opet promijenili! Na što trebate obratiti pažnju?

Bolest mutira i donosi nove varijante virusa koji se lako prenose, a pronalazi i nove načine kako se prezentirati kod čovjeka. Trenutno je još uvijek aktualan soj BA.5 ali se simptomi mijenjaju, a oni koji se javljaju na plućima su i dalje najdominantniji.

Dr. Allison Arwady je prošlog mjeseca naveo kako je primijetio u novim slučajevima zaraze nekoliko stvari; jedna od njih je da će vjerojatno izostati ozbiljna bolesti, a to znači da je danas imunološki sustav kod ljudi jači i u mogućnosti je obraniti se od patogena. Primijetio je isto tako kako se virus često prezentira u respiratornom sustavu.

Vidimo puno više slučajeva boli u grlu, umora, temperature i curenja iz nosa, navodi liječnik.

Iako glavobolja i osip mogu biti simptomi bolesti, niti jedan od njih nije na vrhu popisa. Dodaje kako se primjećuje sve manje gubitka okusa i mirisa nego prije, ali i dalje se javljaju kao simptomi. “Kako se i dalje prezentira kao prehlada ili gripa teško je ponekad znati koja je bolest u pitanju, osim ako ne napravite test”, navodi dr. Arwdy te dodaje kako kašalj ostaje najdulje prisutan, a gotovo se uvijek javlja, a tako je kod svake virusne infekcije.

RANI SIMPTOMI COVID-A UKLJUČUJU UMOR, GLAVOBOLJU, BOLNO GRLO I TEMPERATURU

Prema studiji koja je napravljena na sveučilištu California otkriveno je kako temperatura može biti prvi simptom, kao i kašalj ili bol u mišićima. Nakon toga, a sve prema pisanju Johns Hopkins Medicine, može doći do mučnine, povraćanja i proljeva. Za razliku od ostalih respiratornih bolesti poput MERS-a, SARS-a, pacijenti s COVID-om će vjerojatno prvo imati mučninu pa onda povraćanje te tek onda proljev, otkriveno je u istraživanjima.

Probavni simptomi ponekad mogu biti signal da je netko upravo “pokupio” virus. Za sad se zna da se oni mogu javiti na početku infekcije, uz respiratorne simptome koji se često javljaju drugi dan, tako kažu znanstvenici. Ipak neki simptomi, poput kratkog daha, se javljaju sve rjeđe kako virus mutira.

“Kada se govori o simptoma ove bolesti, ljudi ih objašnjavaju kao raznovrsne. Ali ipak kod Omikrona smo nekako primijetili da će se češće javiti temperatura i kašalj nego kratkoća daha”, navodi dr. Sharon Welbel, direktorica bolnice za epidemiologiju Cook County Health.” Stručnjaci upozoravaju pacijente kako ozbiljnost pa i jačina simptoma na početku bolesti mogu varirati od osobe do osobe.

“Mislim da je to trenutno tako, a kakvi će simptomi biti ovisi o faktorima kao što su godine, postojeće bolesti, imunološki sustav i puno više… tako da smatram da nema velike šanse da se mogu predvidjeti kod svake osobe pojedinačno”, navodi liječnica. CDC smatra i kako se granica do pojave prvih simptoma pomaknula i kako se sad mogu javiti u samo 3 dana od kontakta s virusom. Općenito govoreći, simptomi će se javiti 2-14 dana nakon izloženosti, ali koliko će oni biti prisutni, ovisi o osobi, ozbiljnosti infekcije i tome hoće li patiti od dugog COVID-a, a kod nekih će simptomi potrajati i do 3 tjedna.

SIMPTOMI BOLESTI COVID

Temperatura ili groznica

Kašalj

Kratkoća daha

Umor

Bol u mišićima i tijelu

Glavobolja

Gubitak okusa i mirisa

Bolno grlo

Zaštopan nos

Proljev

Mučnina ili povraćanje

Ako se jave ovi simptomi potrebno je hitno posjetiti liječnika:

Poteškoće s disanjem

Bol u prsima ili pritisak

Zbunjenost

Poteškoće s buđenjem ili spavanjem

Blijeda koža, prenosi ordinacija.

