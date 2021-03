Od štitnjače sve kreće, hormoni, pretjerana mršavost ili debljina: Lijek imate kod kuće, kako da je prirodno izliječite

Ovaj ukusni napitak sadrži niz sastojaka koji podstiču rad štitne žlezde, a ujedno je i prava bomba vitamina, minerala i antioksidansa dobrodošla na svačijem meniju, piše “Atma.hr”.

Recept je podijelila sertifikovana holistička nutritivna terapeutkinja Syeda Kiran Zahra Hussain, a sastoji se od:

– 7 šalica izvorske ili filtrirane vode

– 1 šalica 100-postotnog soka od brusnice

– ¼ žličice suhog đumbira

– ½ žličice cejlonskog cimeta

– ¼ žličice muškatnog oraščića

– ¾ šalice svježe iscijeđenog soka od naranče

– ¼ šalice svježe iscijeđenog soka od limuna

Priprema:

Zagrijte vodu na vatri i prije nego što zavri dodajte sok brusnice, zatim dodajte začine i pustite da ključa na najnižoj temperaturi 20 minuta. Kada se ohladi na sobnu temperaturu dodajte sok naranče i limuna. Količina je predviđena za jedan dan.

Tajna ljekovitosti napitka za štitnjaču

Brusnice su odličan izvor joda koji je esencijalan za zdravlje štitnjače, a ove bobice ga sadrže čak 400 mcg-a i predstavljaju jedan od najboljih prirodnih izvora joda. Adekvatan unos joda pomaže detoksikaciju tijela, regulira metabolizam, rast i razvoj.

Đumbir je trenutno jako popularan ljekoviti začin i to s opravdanim razlogom jer zbilja djeluje. To uključuje i blagotvorno djelovanje na štitnjaču. Sadrži magnezij koji se pokazao kritičnim u kontroliranju bolesti štitne žlijezde. Uz to djeluje i antiupalno što pomažu u sprečavanju upalnih procesa vezanih uz hipotireoidizam.

Cimet je višestruko koristan lijek za štitnjaču. Sadrži ekstrakt koji igra bitnu antiupalnu ulogu u induciranju ekspresija razine mRNA u područjima proinflamatornih citokina. Laički, medicinska primjena cimeta mogla bi imati veliku ulogu u terapiji usporenog rada štitnjače. Uz to, cimet djeluje antiupalno i smanjuje inzulinsku rezistenciju koja je usko povezana s nastankom Gravesove bolesti.

Muškatni oraščić prirodni je podizač raspoloženja i sedativ, te potiče metabolizam.

Narančin sok bogat je izvor C vitamina koji je bitan za mnoge procese u tijelu. Sadrži idealan omjer fruktoze i glukoze, te minerale magnezij i kalij. Pozitivno djeluje na štitnjaču i povećava glukuronsku kiselinu koja veže i eliminira toksine iz tijela te pomaže u ispravnoj funkciji hormona.

Limunov sok vrijednog je nutritivnog sastava i iznimne ljekovitosti za niz bolesti, pomaže detoksikaciju i jača imunitet.

Hipotireoidizam se dešava kada štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona. Ova bolest pogađa oba spola, ali najčešće žene iznad pedesete godine. Štitnjača regulira metabolizam, a niske razine hormona usporavaju tijelo i ujedno i brojne procese, od metabolizma do tjelesne temperature. Kada se ne liječi može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih tegoba.

Imate li usporen rad štitnjače pijte ovaj napitak svakodnevno. Također jedite hranu bogatu B kompleksom i željezom, te morsko povrće poput kelpa i nori alge. Povećajte unos hrane bogate A vitaminom poput batata, mrkve ili bundeve,

Generalno pravilo je da jedete zdravu i organsku hranu bogatu antioksidansima.

Izbjegavajte hranu koja može ometati rad štitnjače – brokula, zelje, cvjetača, kelj, špinat, repa, soja, kikiriki, gorušica, prenosi “Novi“.

