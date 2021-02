LOŠA PROGNOZA: Očekuje se povećanje broj zaraženih koronavirusom u HNK-u

-Kao što vidite, nije to samo u HNŽ-u nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ako ćemo razgovarati o razlozima pada broja zaraženih koronavirusom, onda možemo reći kako je ovakva situacija rezultat mjera koje su na snazi, smanjenog kretanja stanovništva i činjenici da nemamo turista u županiji u ovo doba godine – rekli su iz Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a za Pogled.ba.

Ipak, oni ne očekuju kako će ovakva situacija ostati još dugo. Nažalost, prognoze koje su nam dali govore o pogoršanju situacije uskoro.

-Sa dolaskom lijepih vremenskih prilika očekujemo i povećanje broja oboljeljih. Također, očekujemo kako će i u našoj županiji pojaviti ‘engleski soj virusa’, što znači kako će se širiti lakše nego je to bio slučaj do sada. Sve to nam govori kako ćemo uskoro imati više zaraženih koronavirusom – rekli su za Pogled.ba iz Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a.

Ovakve prognoze svakako govore kako nemamo mnogo prostora za opuštanje jer je i virus i dalje oko nas. I biti će još dugo vremena izgleda. Iz Zavoda nisu komentirali temu nabave cjepiva protiv koronavirusa, ali se svakako očekuje kako će istinsko opuštanje stanja biti tek onda kada veći dio stanovništva primi jedno od cjepiva i tako postane imun na zarazu.

Ipak, sudeći prema tempu nabave cjepiva od strane institucija BIH, mogli bi se još dugo načekati dok dođemo do toga cilja.

