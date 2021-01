5 ZNAKOVA KOJI UKAZUJU NA NEPLODNOST ŽENA: Pratite vašu mjesečnicu i reagujte na vrijeme

Postoje određeni znakovi, koji se dešavaju veoma rano, na koje možda i ne obraćate pažnju, a koji mogu upućivati na neplodnost. Evo i koji su to.

Pokušavate da ostanete u drugom stanju duže od šest mjeseci

To je vremenski okvir koji bi žene, u životnoj dobi od trideset i pet do četrdeset godina, trebalo da daju sebi, pre nego što se obrate doktoru sa pitanjima o plodnosti. Za žene mlađe od trideset i pet, stručnjaci preporučuju da ovaj vremenski okvir traje do godinu dana, prije testiranja. Žene preko četrdeset godina života trebalo bi odmah da se obrate ginekologu.

Obavezno posetite doktora pre nego što kasnije budete imali više pobačaja, ako imate upalnu bolest karlice (može nastati kao ozbiljna komplikacija određenih polno prenosivih bolesti) ili ako doživite bilo koje druge simptome neplodnosti.

Nemate pojma kada ćete imati menstruaciju

Dvadeset i osam dana je prosečna dužina menstrualnog ciklusa, iako se sve između dvadeset i jednog i trideset i pet dana smatra normalnim. Blaga fluktuacija od meseca do meseca je jedna stvar, ali ako vam je menstruacija toliko neredovna da se više i ne trudite da je “pratite”, to bi moglo da ukazuje na problem proizvodnje jajašca ili ovulacije. Poremećaji ovulacije (što znači da se ovulacija dešava veoma rijetko ili uopšte ne dolazi do nje), utiču na neplodnost kod oko 25% žena.

Jedan od najčešćih uzroka neplodnosti kod žena je sindrom policističnih jajnika, stanje koje karakterišu mnogo duži periodi između menstruacija ili čak izostanak menstruacije par meseci uzastopno. Neredovne menstruacije mogu, takođe, biti posljedica prekomernog fizičkog ili emocionalnog stresa, što može uticati na hormone odgovorne za stimulaciju ovulacije; prekomjerna ili nedovoljna telesna težina, brzo debljanje ili brzi gubitak kilaže mogu, takođe, imati isti efekat.

Kada dobijete menstruaciju, ona je veoma oblinaj

Obilna u smislu da imate osećaj kao da vam i tampon i higijenski uložak nisu dovoljni. Određena oboljenja, kao što su problemi sa štitnom žlijezdom ili oboljenja bubrega, mogu uzrokovati prekomerno menstrualno krvarenje, a to mogu i određene vrste lijekova (kao što su anti-inflamatorni lekovi ili anti-koagulanti) ili uzrok može biti oboljenje koje se povezuje sa neplodnošću.

Kod normalnog menstrualnog ciklusa, hormoni estrogen i progesteron zajednički djeluju kako bi regulisali oblikovanje sluznice materice (to je zapravo deo koji se odbacuje tokom menstruacije). Ali ako, primera radi, jajnici ne oslobode jajašce, dolazi do sljedećeg: vaše tijelo proizvodi manje progesterona, dolazi do neravnoteže hormona, sluznica materice se prekomerno razvija, a vi završavate sa obilnom menstruacijom.

Fibroidi u materici mogu takođe uzrokovati obilnije menstruacije ili one koje traju duže nego uobičajeno; neki tipovi ovih benignih tumora mogu blokirati jajovode ili ometati implantaciju oplođenog jajašca. Oko 10% neplodnih žena ima fibroide. Ukoliko vam je potreban higijenski uložak na svakih sat vremena, tokom više sati, obratite se doktoru.

Kada dobijete menstruaciju, ona je veoma bolna

Ovde nije riječ o neprijatnom probadanju ili tupom bolu koji većina žena oseća tokom menstruacije – ti grčevi su način na koji materica “poručuje” da se grči kako bi izbacila sluznicu. Kod nekih žena ova poruka je jasnija i glasnija nego kod drugih, ali se ne može uporediti sa bolom u predjelu karlice i teškim grčevima koji se povezuju sa endometriozom. Ova vrsta bola može se javiti pre same menstruacije i nastaviti se nekoliko dana za vrijeme njenog trajanja, a može uključivati bol u donjem dijelu leđa i stomaku, s tendencijom da se pogoršava tokom vremena.

Endometrioza se javlja kada tkivo, koje normalno oblaže matericu, počne da se raste na drugim delovima, kao što su jajnici, creva ili karlica. Dodatni rast tkiva (i njegovo hirurško otklanjanje) može uzrokovati ožiljke, može stajati na putu povezivanja jajašca i sperme te može uticati na sluznicu materice, ometajući implantaciju. Drugi simptomi endometrioze uključuju bol prilikom odnosa, mokrenja i kretanja crijeva.

Pojavljuju vam se bubuljice i akne kao u tinejdžerskim danima

To se neće desiti ako ste jele masnu hranu ili slatkiše. Za iznenadne, nekontrolisane akne može da se krivi fluktuacija hormona (što se može desiti usled menstruacije ili menopauze), mnogo stresa ili nuspojave određenih lekova.

One mogu biti i znak sindroma policističnih jajnika. To je zato što kod žena, koje imaju pomenuti sindom, jajnici proizvode više androgena – muškog hormona – nego što je to uobičajeno. Povišeni nivoi mogu dovesti do pojave akni i bubuljica, kao i do preterane maljavosti na licu i telu pa čak i do pojave ćelavosti, kao kod muškaraca.

