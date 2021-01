Je li temperatura oko 37 stepeni normalna? Evo što ste pitali liječnike

Sve što morate znati o temperaturi tijela pročitajte ovdje, a mi vam izdvajamo tri pitanja naših čitatelja koji su o svojim problemima s temperaturom tražili pomoć naših liječnika.

Je li konstantna temperatura preko 37 stupnjeva normalna?

Pitanje: Muško, 35.god., Visina 180, težina 100. Otac i djed dijabetičari, baka dijabetičar i “tlakaš” 3 god prije smrti, baka imala moždani udar. Ne pušim, ne pijem (prestao sam pred 3 godine), ne koristim nikakve vrste droga. Prije 2 i pol godine sam imao prometnu nesreću sa trzajnom ozljedom vrata. Svaka 3-4 dana bolovi u vratu, gornjem dijelu leđa izneđu lopatica i glavobolja. Pijem Diclac za bolove (samo po potrebi). RTG obavio tri puta, nalazi uredni. Lječnički pregledi za posao uvijek uredni, a na zadnjem lječničkom za posao, tlak 160/100. Moje pitanje je: Imam temperaturu preko 37, rijetko kada ispod toga, obično je to 36.9-37.2-37.5 Temperatura traje već nekoliko mjeseci konstantno. Testiran na COVID-19 pred tri tjedna nalaz negativan. Osoba s kojom živim do sada (zbog poslovnih obaveza) testirana na COVID-19 već tri puta i svi nalazi negativni. Dakle, koronavirus je isključen. Nemam viroze, gripe ni bolesti. Je li konstantna temperatura preko 37 normalna? Povišena tjelesna temperatura, makar i granično, obuhvaća široki spektar dijagnoza koje bi došle u obzir. Osim infekcije Covid-19 koja je s velikom vjerojatnošću isključena, najbitnije je isključiti neka ozbiljnija stanja i bolesti. Za konkretnije usmjeriti dijagnostičku obradu, bitno je na temelju detaljnog internističkog pregleda posebno obratiti pozornost na eventualno neke druge simptome ukoliko su prisutni tipa opća slabost, malaksalost, respiratorne smetnje, probavne smetnje, noćna preznojavanja. U fizikalnom statusu je važno procijeniti jesu li uvećani limfni čvorovi, jetra, slezena. Po učinjenom pregledu dalje je potrebno učiniti ciljanu laboratorijsku obradu, počevši od rutinske krvne slike i biokemijskih pretraga. Sve u svemu, prvi je korak kroz inicijalnu dijagnostičku obradu isključiti neko potencijalno ozbiljno stanje.

Temperatura oko 37,2 ne zahtijeva nikakvu terapiju, već samo praćenje

Pitanje: Imam 38 godina, ne pušim i ne pijem, od kronične terapije koristim euthyirox. Prije 7 tjedana sam bila pozitivna na covid, simptomi jaka jaka grlobolja, izražen kašalj, bez temperature, dugo je sve trajalo, dva tjedna nakon covida stalna bol u desnom krajniku, svakodnevno, neovisno o gutanju, pregled spec. Orl prije 10 dana, dijagnoza lpr, uz povećanje limfatičnog tkiva retrotonzilarno desno, dobila controloc 40 mg, te reflustat. Ono što bih ja sad htjela pitati, ja također unazad tjedan i pol stalno imam večernju temperaturu do 37,2, a nalazi krvne slike u tri navrata svaka 2 tjedna su leukociti 5,84/ 9,81/ 10,25, ostale vrijednosti dks u granicama, iako na svakom sljedećem nalazu polako rastu i limfociti, monociti, neseg. 0%, sedimentacija 27/30, crp miran. Je li moguće da je to sve uzrok u tom lpr, jer moja liječnica opće prakse ne daje preveliku važnost tom povećanju leukocita, niti večernjoj “temperaturi”. Treba li na nešto još obratiti pažnju, bris grla sam sad radila, to je norm. flora, a također sam vadila antitijela na covid, koja su 0, tj. nema Tjelesna temperatura oko 37,2 ne zahtijeva nikakvu terapiju, već samo praćenje. Vaši su laboratorijski nalazi za sada uredni ili granični. Sedimentacija nerijetko zaostaje danima i tjednima nakon nekog ozbiljnog upalnog zbivanja. CRP je puno bolji pokazatelj, ako se nešto akutno zbiva, a kod Vas je trenutno miran. LPR, laringofaringealni refluks, ne ide sa slikom povišene temperature i povišenih upalnih parametara u krvi, ali može biti karakteriziran svim smetnjama koje Vi imate; bol u ždrijelu, nadražajni kašalj i sl.

Antitijela na COVID se ne usuđujem komentirati; potrebno je dobiti uvid u slijednost svih nalaza koje ste izvadili/napravili u svezi SARS-CoV- tipa 2.

Smatram da trenutno niste ozbiljno bolesti ali Vaše stanje zahtijeva danju opservaciju od strane liječnika Opće medicine. Ordinacija

