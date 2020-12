Naučnici odgovorili: Treba li se vakcinisati ukoliko ste preboljeli koronavirus

Ako ste već preboljeli covid-19 vjerojatno se pitate trebate li se vakcinisati. Još uvijek nema službenih smjernica koje odgovaraju na ovo pitanje.

– To je trenutno izazovno pitanje jer nemamo sve podatke da bismo na njega u potpunosti odgovorili – rekao je dr. IahnGonsenhauser, šef odjela za kvalitetu i sigurnost pacijenata u medicinskom centru Ohio State University Wexner.

Gonsenhauser navodi da liječnici očekuju da će se svi vakcinisati, pa čak i oni koji su već imali covid-19.

– Vakcinisanje će se pojačati vaš imunološki odgovor ako opet budete izloženi covidu-19 – istaknuo je dr. Richard Watkins, liječnik zaraznih bolesti u Akronu, Ohio.

– Smatra se da vakcina može pružiti dugotrajnu zaštitu od infekcije. To ne znamo zasigurno, ali se nadamo da je tako – rekao je WilliamSchaffner, specijalist za zarazne bolesti i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Vanderbilt.

Schaffner navodi da bi oni koji su preboljeli covid možda mogli malo pričekati na vakcinisanje jer će druge skupine biti prioriteti na početku vakcinisanja. To su najprije zdravstveni djelatnici, ali i visokorizične skupine.

Još uvijek nema službenih podataka koji bi mogli odgovoriti na to, no nekoliko liječnika za WebDM navodi da to vjerojatno neće predstavljati.

– Ne čini se izglednim da će se pojaviti neke nuspojave ako ste već preboljeli covid-19 – kazao je Gonsenhauser.

Schaffner navodi da ako ste već preboljeli covid-19, vakcina bi moglo samo dodatno ojačati vaš imunitet.

