Znate li kako pravilno izmjeriti temperaturu i kad je povišena?

Svake zime pripremamo se za sezonu prehlade i gripe, no zbog pandemije ove smo godine još više usmjereni na zdravlje, piše RealSimple.

Obično mjerimo temperaturu kad se osjećamo loše i to smo radili povremeno, no zbog COVID-a mnoge tvrtke i škole mjere temperaturu pri ulasku. Pa koliko teško onda može biti izmjeriti temperaturu pravilno?

Nedavna studija Thermometers i Wakefield Research otkrila je da 73 posto roditelja smatra kako je temperatura viša od 37 stupnjeva znak problema, dok to isto misli 47 posto ispitanika bez djece. No istina je da se povišenom temperaturom smatra tek ona iznad 38 stupnjeva.

Mjerenje temperature nije znanost, ali postoje neke stvari na koje valja obratiti pažnju kako bi ono bilo što točnije.

1. Izmjerite osnovnu temperaturu svih članova obitelji

Povišena temperatura je ona iznad 38 stupnjeva, no valja imati na umu da svi imamo različitu temperaturu tijela. Prosjek je oko 37 stupnjeva, no to ne znači da je taj broj jedina normalna vrijednost. Genetika, doba dana, fizička aktivnost, pa čak i hrana te piće imaju utjecaj na temperaturu tijela.

– Dobro je znati osnovnu temperaturu svog tijela. Ako dijete svakog dana ima temperaturu 37, a onda ona iznenada skoči na 37,6, bilo bi dobro promatrati ga sljedećih sat vremena i pratiti je li se temperatura povisila – kaže dr. Tanya Altmann, pedijatrica i osnivačica Calabasas Pediatrics & Wellness Center.

Svim ljudima temperatura raste u poslijepodnevnim satima, pa nije loše mjeriti je dvaput na dan.

Osobito kad je riječ o COVID-u, važno je pratiti nagle skokove u vrijednostima.

– Prema studiji USCA-a, simptomi COVID-a javljaju se određenim redoslijedom, i obično je to najprije temperatura – nastavila je Altmann.

Iako su mnogi asimptomatski, mjerenje temperature može pomoći u ranijem prepoznavanju oboljelih. Ako niste sigurni jeste li među njima, konzultirajte se sa svojim liječnikom.

2. Odabir toplomjera

Temperaturu se može mjeriti na niz načina poput oralnog, rektalnog, u uhu, na čelu, pod rukom. Svi su učinkoviti, iako rezultati ponekad variraju.

Dr. Altmann kaže da su najpouzdaniji toplomjeri koji mjere temperaturu u uhu.

– Bubnjić najpreciznije pokazuje temperaturu tijela jer se opskrbljuje istom krvlju kao hipotalamus koji regulira tjelesnu toplinu – kazala je.

Liječnici će zato najčešće mjeriti temperaturu u uhu, no ako je mjerite kod kuće, pripazite da ne gurnete toplomjer predaleko i ne oštetite bubnjić.

Kod jako male djece pedijatri preporučuju rektalno mjerenje.

Zbog bolje tehnologije, nekad popularno mjerenje pod rukom ili jezikom danas više nije toliko uobičajeno. No to je najlakši način kako izmjeriti temperaturu kod odraslih ili starije djece.

Kod oralnog mjerenja važno je imati na umu da će velik utjecaj na vrijednost temperature imati hrana, pa valja pripaziti jesmo li prije mjerenja konzumirali nešto toplo ili hladno.

Preporuka je pričekati pola sata nakon konzumacije kako bismo mjerili temperaturu u ustima – savjetuje dr. Monique Dieuvil. specijalistica obiteljske medicine u Orlando Health Physician Associates.

Mjerenje temperature na čelu postalo je najčešća metoda, iako je moguće da triput za redom dobijete različita očitanja. Na taj je način najlakše izmjeriti temperaturu nemirnog ili uspavanog djeteta. No ako su djeca nosila kapu, sjedila u autosjedalici ili su bila jako aktivna prije mjerenja, valja pričekati 15 do 20 minuta.

Novije tehnologije koje su postale popularnije s pandemijom uključuju beskontaktni infracrveni toplomjer za mjerenje na čelu. Bivši kirurg u traumatološkoj bolnici i vlasnik Yates Enterprisesa kaže da to omogućuje sigurnost za škole i javne prostore te je veliki pobornik takve metode.

– Mjerenje temperature infracrvenim toplomjerom s udaljenosti od dva i pol centimetra od čela ili lica omogućuje najpreciznije rezultate. Imajte na umu da će toplomjer na čelu očitati temperaturu za jedan stupanj nižu od temperature koju očitavate oralni ili rektalno – istaknuo je dr. Yates.

Ako još imate živin toplomjer, vrijeme je da ga bacite. Stručnjaci više ne preporučuju njihovu uporabu.

Kod bilo kojeg mjerenja važno je liječniku prenijeti vrijednosti koje ste očitali, kao i vrstu toplomjera i mjerenja koje ste koristili.

– Mnogi roditelji me zovu i prilagođavaju očitanja za stupanj ili dva. No važno je liječniku reći točne vrijednosti te mu prepustiti da radi svoj posao – ističe Yates.

3. Povišena temperatura

Povišena temperatura kod djece i odraslih razlog je za poziv liječniku, osobito u ovoj situaciji. Ujedno, to je dobar razlog da ne idete u školu ni na posao i ostanete kod kuće. No nema mjesta panici. Procijenite simptome i pazite na njihov tijek.

Ipak, imajte na umu da je kod beba mlađih od tri mjeseca svaka temperatura iznad 38 stupnjeva znak za hitan poziv liječniku, prenosi 24sata.hr.

