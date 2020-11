Dr. Hošić: 80 posto ljudi proći će ‘neokrznuti’… Kod ostalih 20 posto razvit će se teža slika, a oni koji završe na respiratoru

Nikada se više nego sada u doba pandemije ljudi nisu tako plašili upale pluća jer SARS-CoV-2 napada upravo ovaj organ.

Prema riječima dr. Muje Hošića, pulmologa u Javnoj ustanovi “Dom zdravlja” Kantona Sarajevo, za SARS-CoV-2 još nema lijeka, pa se pneumonija izazvana koronavirusom liječi kao i svaka druga upala pluća izazvana virusom.

Ako niste propisali antibiotik niste dobar ljekar

– Oko 80 posto ljudi, koji imaju COVID-19, kao i kod klasične sezonske gripe, proći će “neokrznuti”. Neko će se oporaviti za sedam, neko za 14, a nekome će trebati i mjesec, zbog iscrpljenog organizma. Kod ostalih 20 posto razvit će se teža slika. Od hiljada snimaka upala pluća koje sam pregledao, kod pet do deset posto javit će se promjene na plućima. Od te brojke tri posto bolesnika će, bez obzira na to šta ljekarski tim uradio, razviti obostranu upalu pluća. U takvim slučajevima jedan mali procenat se izvuče. Oni koji budu priključeni na respirator, u više od 80 posto slučajeva, gube bitku za život – kaže Hošić.

Naglašava da ljudi pretjerano uzimaju antibiotike, vrlo često na svoju ruku.

– Kod našeg naroda vrijedi pravilo – “ako ljekar pacijentu nije propisao antibiotik, on o svom poslu ne zna ništa”. Ljudi neće da shvate da najbolji i najskuplji antibiotici koje svijet ima nemaju nikakvo djelovanje na viruse. Propisuju se samo u slučajevima superinfekcije, naročito u bolničkim uvjetima. Nažalost, trenutna slika na terenu je sljedeća da i oni koji spadaju u onih 80 posto, masovno piju antibiotike. Vrlo realna je opasnost da ćemo u uvjetima prekomjernog i nekontrolisanog uzimanja antibiotika, razviti sojeve bakterija koje će biti otporne na ove lijekove. U takvim slučajevima ljekar će konstatovati bakterijsku upalu pluća, ali bolest nećemo imati čime liječiti jer antibiotici neće djelovati – objašnjava Hošić.

Na pitanje, šta bi osoba koja je pozitivna na koronavirus i ima upalu pluća, trebala uzimati uz terapiju koju je ljekar propisao, Hošić odgovara da je za popravljanje imuniteta dobro uključiti vitamine C i D te cink uz puno tečnosti najbolje cijeđenih sokova, biljnih čajeva i domaćih supa.

– Važno je svakodnevno raditi i vježbe disanja koje će itekako pomoći. Tehničar objašnjava kako se izvodi duboko disanje, koliko puta i u kojim intervalima, a pacijent sam kod kuće primjenjuje vježbe. Također, osobe koje imaju upalu pluća ni u kom slučaju ne bi trebale duže ležati na leđima, nego stalno mijenjati položaje. Najbolje je ležati na stomaku, međutim to je jako teško osobama koje imaju više kilograma, pa se preporučuje stalno mijenjanje položaja. Najgore za upalu pluća je leći i cijeli dan mirovati i zbog tromboza, ali i svega ostalog – navodi Hošić.

U najtežim slučajevima, jer virus napada i krvne sudove, pa nastaju mikrotromboze, dobrim su se, ističe Hošić, pokazali heparinski preparati (Clexane) te Aspirin100 mg.

Aspirin nikome neće naškoditi, a može biti vrlo djelotvoran. Svi su hvalili Remdesivir, ljudima uzeli po 300 KM, a onda Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavi informaciju da on uopće nije djelotvoran. Toliko je studija o liječenju COVID-19 koje se svakodnevno izbacuju u javnost da mi se kosa na glavi diže koliko se manipuliše ljudima. Moj savjet je da se oni koji spadaju u onih 80 posto pozitivnih pacijenata, COVID-19 liječe kao i sezonsku gripu kod kuće, uz adekvatnu prehranu, multivitamine i antipiretike za skidanje temperature – dodaje Hošić.

Iako upale uglavnom prati i temperatura, Hošić kaže kako osoba može imati upalu pluća, a da nema povišenu tjelesnu temperaturu.

-Istina rijetko, ali je moguće! U proteklih osam mjeseci potpuno smo zapustili pacijente i to svakodnevno vidim na terenu. Ali ima tu i nestručnosti kolega koji ne znaju pročitati radiološki nalaz. O čemu se radi? Kod ljudi koji imaju kardioloških problema, snimak pokazuje upalu pluća, a osoba nema temperaturu. Međutim, to nije upala pluća, iako naizgled ukazuje na to, nego popuštanje srca koje više ne može da pumpa dovoljno krvi – ističe Hošić.

Jučer sam imao tri pacijenta sa negativnim testom i upalom pluća

Osvrnuo se i na tzv. “put pacijenta” u Kantonu Sarajevo koji, kako kaže, ne postoji.

– Pretprošli vikend bio sam dežurni za cijeli kanton. Od 136 snimaka, imao sam 16 upala pluća. To je otprilike deset posto. Međutim, cijeli su redovi ispred domova zdravlja, a najviše je onih koji nemaju nikakve simptome ili su oni vrlo blagi. Oko 70 posto onih koji su u redovima trebali bi ležati kod kuće piti čaj i Paracetamol po potrebi. Donekle mogu razumjeti da su svi isprepadani, ali, ljudi, vi takvim svojim ponašanjem ugrožavate starije osobe i hronične bolesnike koji satima stoje u redovima sa visokom temperaturom kako bi došli do ljekara, a nisu rijetki slučajevi i da jednostvano odustanu od čekanja jer ne postoji zdravstveni sistem koji ovakav pritisak može izdržati. Evo vam primjera: moja norma je da u svojoj smjeni očitam 20 do 30 snimaka, sada očitavam više od 90 jer je snimanje pluća postalo kao nekad mjerenje temperature i pritiska. Šta hoću da kažem? Imamo neprosvjećeno stanovništvo i ubitačan presing medija već osam mjeseci. Pretprošle godine u Federaciji BiH, prema statističkim podacima, umrlo je između 17 i 19 hiljada ljudi. Ove godine nije ništa više, ali ako se svakodnevno piše koliko je umrlo ljudi, i najhrabriji će pokleknuti – kaže Hošić.

Navodi da negativan test ne znači da osoba nije zaražena koronavirusom niti pozitivan test znači da će pacijent imati teži oblik COVID-19.

– Jučer sam imao tri pacijenta čiji su testovi negativni, a kod svih njih pronašao sam upalu pluća. Sve zemlje svakodnevno objavljuju broj novozaraženih. To nisu tačne brojke jer oko deset posto je viša zaraženost stanovništva nego što se zvanično prikazuje. Zbog toga apeliram da se negativni pacijenti sa simptomima šalju u Covid-ambulante jer postoji mogućnost da se na drugim odjeljenjima i zdravstveni radnici i pacijenti, koji se tamo nalaze, zaraze – kaže Hošić,prenosi Depo

Smatra da je BiH vrlo blizu vrhunca ovog talasa Covid-epidemije.

– Ostaje nam još naredne sedmice da vidimo posljedice Lokalnih izbora, ljudi koji su bili na predizbornim skupovima jer već, kao posljedicu toga, imamo porodične klastere. Polako postižemo vrhunac, najpodruktivniji dio stanovništva, koji nije poštovao mjere, je zaražen, a postotak smrtnosti je uvjetno rečeno zadovoljavajući. Mislim da smo blizu vrha kada bi krivulja trebala početi padati – zaključuje Hošić.

Facebook komentari