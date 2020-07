Šta znači ako ste se u kratkom periodu jako udebljali? Pet razloga kojih se možda ne biste sjetili

Iz dana u dan vaša kilaža može varirati za čak 2 do 3 kilograma. No, to ne mora uvijek značiti da je vrijeme za dijetu. Pokazalo se da čak i faktori kao sto su doba dana ili vaš menstrualni ciklus mogu utjecati na broj koji pokazuje vaga. Evo što sve može značiti takvo debljanje u vrlo kratkom vremenskom roku:

1. Mišići su bolni od nedavnog treninga

Ako se aktivno bavite sportom, tijelo počinje skladištiti glikogen. Glikogen je u vodi i veže se s njom tijekom procesa koji oslobađa energiju potrebnu mišićima za rad. Dodatna voda u mišićima može dodati i koji kilogram na vazi.

2. Oni dani u mjesecu

Ako toom menstrualnog ciklusa dobijete jedan do dva kilograma, nemojte paničariti, to je posve normalno. Višak kilograma će sam od sebe nestati nekoliko dana nakon menstrualnog krvarenja. Tokom menstruacije se odvijaju različiti procesi u tijelu, poput hormonalnih promjena, nadimanja i smanjenja razine magnezija.

3. Pojeli ste više hrane nego inače

Kad nešto pojedete, potrebno je od 6 do 8 sati da hrana prođe kroz želudac i tanko crijevo, a zatim još 36 sati da hrana prođe kroz debelo crijevo. Sve u svemu, od trenutka kad progutate hranu do trenutka kad ona izađe iz vašeg tijela u obliku stolice, ponekad je potrebno od 2 do 5 dana. Dakle, ako ste prije koji dan pojeli veću količinu hrane, tjelesna težina će biti nešto veća dok ta hrana ne izađe iz vašeg tijela.

4. Dan ranije ste jeli mnogo soli

Primijetite li ujutro na vagi da imate koji kilogram viška, moguće je da ste dan ranije konzumirali previše soli. Posljedica toga je da vaše tijelo zadržava previše vode. To je zbog toga što bubrezi, koji filtriraju otpadne tvari iz krvi, održavaju određeni omjer elektrolita, natrija prema kaliju i natrija prema vodi.

5. Važete se u različito doba dana

Obično smo ujutro lakši nego navečer. Jedan od razloga je to što tokom cijele noći putem disanja izlazi velika količina atoma ugljika. Svaki taj atom nema gotovo nikakvu težinu, no svakim izdisajem izbacimo iz tijela oko 10 milijardi atoma. Pokušajte izračunati koliko ih izgubite svaku noć! Osim toga, noću se tijelo znoji i gubi tekućinu, što se također odražava na vazi kao manja težina, prenosi “Slobodna-Bosna“.

