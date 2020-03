Svaka epidemija ima svoj vrhunac, a mi nismo ni na početku,jedna stvar je od krucijalne važnosti!

Epidemiolog Šefik Pašagić i čelni ljudi turističkih zajednica Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona Azra Džigal i Semir Temim gostovali su u Novom danu.

Epidemiolog Pašagić je za N1 prokomentarisao preventivne mjere koje su uvedene u BiH, te rekao kako je to odličan potez.

“Ne treba paničariti, ali nije lagan problem, jer vidimo širenje. Najveći problem je što se suočavamo s jednim nepoznatim virusom. On pripada korona virusima, ali se vrlo malo zna o njemu i zaista su mjere jedini način da se spriječi širenje ovog virusa. U Kini možemo vidjeti da je mali broj smrtnosti, ali su poduzete rigorozne mjere. Dvije ključne stvari su lična higijena i dezinfekcija. Treće nemate. Ljudi moraju biti samosvjesni i moraju znati da izolacijom mogu pomoći drugima. Svaka epidemija ima svoj vrhunac, a mi nismo ni na početku. Šta nas čeka, to je jako teško reći. Gledajući Italiju, vidimo da je ona nekoliko sedmica ispred nas. Epidemija mora doći do vrhunca. Profesionalna dezinfekcija je ključ prevencije. U odnosu na 2003. godinu sada imamo izuzetna znanja o SARS-u”, istakao je Pašagić.

Naglasio je kako je dezinfekcija krucijalna stvar u preveniranju zaraznih bolesti te da su tri stvari btine – da dezinfekciju radi dobra firma, da se koristi adekvatno hemijsko sredstvo i oprema i da bez toga nema profesionalne dezinfekcije.

“Tri vrste virusa postoje, a ovaj virus je sa ovojnicom, što je najlakše dezinfekcijski uraditi. Apsolutno treba svaku javnu površinu dezinfikovati jer su karakteristike ovog virusa da na zemlji može opstati dva dana, u urinu četiri…”, naveo je.

Džigal je za N1 istakla da, kada je ekonomija u pitanju turizam najviše trpi.

“Oko 90 posto, odnosno čak do 100 posto rezervacija prošle sedmice su otkazane. Mi smo najviše pogođeni, jer nema kretanja. S druge strane, nama je najvažnije zdravlje građana. Što s tiče mjera, najveći izazov je zadržati radna mjesta i obezbijediti neku likvidnost kako bi se ovaj period prevazišao”, komentarisala je Džigal.

Temim je kazao kako je u čitavoj Hercegovini situacija izuzetno teška. Također, navodi kako u Mostaru ima malo turista, ali se radi o ljudima koji su prije došli i tu ostali iz nemogućnosti da se bilo gdje kreću.

“Čitavu zimu imali smo veliki broj gostiju koji su organizovano dolazili. Za prva dva mjeseca nismo imali veliki pad broja noćenja, ali nakon ove situacije, već od marta je počelo otkazivanje i informacije koje imam od turističkih agencija, sve je odgođeno do daljnjeg. Nadamo se da bi toplo vrijeme moglo donijeti neke promjene ali moramo vidjeti i kako pomoći ovim ljudima koji su uložili sve u turizam. Kad je u pitanju Hercegovina i Mostar, turizam je grana privrede broj jedan. Ova nastala situacija treba da bude alarmantna, svi se zajedno moramo uključiti da se ljudima koji rade u turizmu pomogne. Ono šo se može uraditi je da se ljudi ne otpuštaju”, istakao je Temim.

Pašagić je rekao kako su preventivne mjere u Kantonu Sarajevo neophodne, kako bi se izbjegao scenarij Italije.

“Izbjegavati vožnju tramvajem, kafane. Sljedeći dani će dati odgovore kako ćemo se dalje ponašati. Mi sad ne znamo da li je neko ušao pozitivan na korona virus. Neko ne mora imati simptome a imati taj virus. Moramo pratiti struku. Ako bude krenulo dalje, trebamo i mi da zatvorimo granice. Treba se znati da više ljudi umire od sezonske gripe nego od korona virusa. Ni stručnjaci ne mogu da daju odgovore sve jer se radi o unikatnom virusu. Aspolutno podržavam odluku vlasti. Smanjiti kontakt ljudi da bi minimilizirali prenos te bolesti”, naglasio je,prenosi Depo

