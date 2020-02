Važni znakovi koji pokazuju da trudnica ima slab imunitet

Važno je prepoznati znakove slabog imuniteta u trudnoći. Tako ćete moći razlikovati simptome trudnoće i simptome zbog kojih biste trebali posjetiti ljekara. Općenito gledano, pokazatelji da se bolest razvija nisu toliko različiti za trudnice i za one žene koje to nisu. Umorne ste, kišete i kašljete identično, jedina razlika je u intenzitetu i trajanju simptoma, prenosi “Klix“.

“Budući da su trudnice sklonije bolestima zbog oslabljenog imunološkog sustava, najbolje bi bilo učiniti sve što je u vašoj moći kako biste ostale zdrave. To znači da trebate izbjegavati kontakt s prehlađenim osobama, piti dovoljno tekućine, spavati dovoljno i imati hranjivu i uravnoteženu prehranu”, istaknula je ginekologinja Renee Wellenstein.

Ako osjećate da ćete se razboljeti, pročitajte savjete koje je za Romper izdvojila liječnica Renee. Provjerite je li vaš imunitet ugrožen i kako mu pomoći da se oporavi.

Začepljen nos i kašalj

Bez obzira na to jeste li trudni ili ne, možete očekivati jak kašalj i začepljen nos. Stvar je u tome što bi se intenzitet vaših tegoba mogao pogoršati ako ste trudni.

“Možete doživjeti ozbiljniji ili brži početak prehlade, jer je vaš imunološki sustav oslabio kako bi održao trudnoću i spriječio pobačaj”, istaknula je Renee.

Kontrakcije maternice

Ako se osjećate loše i imate grčeve, to biste mogli pripisati postojećoj bolesti. Jednom kada se zarazite uslijed oslabljenog imuniteta, možete osjetiti kontrakcije maternice i grčeve. To može, ali i ne mora dovesti do vaginalnog krvarenja. Razgovarajte sa svojim ginekologom ako primijetite krvarenje, kako biste bili sigurni da ste vi i beba dobro.

Dehidracija

Trudnice bi dnevno trebale popiti između 8 i 10 čaša vode. Nedostatak tekućine tijekom trudnoće može dovesti do ozbiljnijih problema.

“Dehidracija u trudnoći se najčešće javlja kad žena dobije temperaturu, povraća ili ima proljev. Zbog tih simptoma može doživjeti vrtoglavicu, nesvjesticu i kontrakcije maternice”, ističe Renee.

Refluks želučane kiseline

Možda nije najbolja ideja za ručak pojesti burito ili grah. Ako imate pojačan problem s povratom želučane kiseline, to može biti pokazatelj da se vaš imunitet bori. Između vašeg oslabljenog imuniteta i očiglednih fizioloških promjena u trudnoći, povećana je šansa za obolijevanje od stanja koje se naziva refluks kiseline.

Vrtoglavica

Prebrzo ustajanje kod trudnice ponekad može uzrokovati trenutnu vrtoglavicu, ali ne biste je trebali osjećati pri svakom ustajanju.

“Proširena maternica može uzrokovati kompresiju glavne trbušne krvne žile što potiče pojavu vrtoglavice. Ako se stanje ponavlja često, to bi mogao biti znak da se događa nešto ozbiljnije”, smatra ginekolog Paulami Guha.

Ostajanje bez zraka

Sigurno ćete ostati bez zraka kad beba krene izvoditi karate poteze po vašim bubrezima, ali ta pojava se ne bi trebala pojavljivati često.

“Ostajanje bez zraka je česta pojava kod trudnica, ali povećana brzina disanja nije normalna pojava tijekom regularne trudnoće. Definitivno biste to trebali provjeriti”, tvrdi Guha.

Povraćanje

Povraćanje je dio trudnoće, zar ne? Odgovor na ovo pitanje je ne.

Mučnina i povraćanje su česti znakovi rane trudnoće i oni obično nestanu nakon 20. tjedna. Mučnina i povraćanje nisu normalne manifestacije trudnoće kada dolaze u pratnji abdominalne boli, groznice, proljeva ili glavobolje, pogotovo u kasnijim tjednima trudnoće. Ako bol osjetite duže vrijeme, razgovarajte s medicinskim stručnjakom, kako biste odredili trebate li se testirati na neku bolest.

I lagana trudnoća može biti stresna za vaše tijelo. Ako se razbolite u roku tih devet mjeseci, što nije rijetkost, morate biti svjesni novih simptoma i njihove ozbiljnosti. Razgovarajte sa svojim ginekologom ako mislite da to što vas muči nije obična prehlada.

