Pet jednostavnih savjeta koji će vas ove zime braniti od viroze

Uz borbu s niskim temperaturama i vremenskim neprilikama, zadnje što vam u tom periodu treba jest pojava gripe ili prehlade. Ipak, postoji nekoliko stvari koje svakodnevno možete raditi kako biste spriječili pojavu šmrcanja, kašljanja i moguće temperature.

Voda s limunom

I sami znate koliko je vitamin C dobar za naš imunitet te da je limun namirnica koja sadrži pregršt ovog vitamina. Upravo se zato preporučuje konzumacija vode s limunom svaki dan, i to ujutro na tašte, jer nam ona može pomoći u sprječavanju infekcija. Doktorica Roxanne B. Sukol, direktorica Cleveland Clinic Wellness Enterprisea, kaže da kiselost u želucu služi kao barijera koja odvraća patogene od uzrokovanja bolesti. Uz to, kemikalije u limunu poznate kao fitonutrijenti imaju antioksidacijska svojstva koja također mogu pomoći u zaštiti tijela od bolesti.

Unos dobrih bakterija

Jedan je od najboljih načina suzbijanja gripe izgradnja dobrog imuniteta. Pritom je važno znati da mnoga znanstvena istraživanja bacaju svjetlost na vitalnu ulogu koju u tome igraju naša crijeva i dobre bakterije koje se u njima nalaze. No, kako bismo održali dobru floru u crijevima, moramo konzumirati hranu koja sadrži dobre bakterije. Primjerice, kombucha (fermentirani čaj), kiseli kupus, kefir i ostali fermentirani mliječni proizvodi, miso ili kimchi namirnice su koje predstavljaju izvrstan izvor tih bakterija, stoga sigurno nećete pogriješiti ako ih uvrstite u svoj jelovnik. Dodatak prehrani Lactocare također je dobar izbor s obzirom na to da je riječ o proizvodima koji sadrže pažljivo odabrane kombinacije dobrih bakterija za ciljane primjene kod odraslih i djece.

Češnjak, gljive i začini

Ljekovite biljke poput kurkume, origana i čilija poznate su zbog svojih ljekovitih svojstava pa će korištenje ovih začina prilikom kuhanja svakako pridonijeti jačanju vašeg imuniteta. Namirnice poput češnjaka i nekih gljiva također imaju pozitivan utjecaj na naše zdravlje. Prema istraživanju koje je provelo sveučilište University of Florida, konzumacija kuhanih shiitake gljiva može znatno ojačati imunitet. Sličnu ulogu ima i češnjak. Istraživači su u jednoj studiji polovici ispitanika dali suplemente češnjaka, a druga je polovica dobila placebo. Rezultat je pokazao da je prva grupa imala 63% manji rizik od prehlade te je trajanje prehlade bilo 70% kraće od grupe koja je primala placebo.

Čišćenje ”sakupljača” bakterija i virusa

Svi znamo koliko je važno redovito prati ruke i čistiti stan, ali tokom sezone gripe i prehlade, redovita dezinfekcija spomenutih stvari još je važnija. Pritom obratite pažnju na čišćenje ključnih mjesta poput stola, radne ploče, daljinskog upravljača, tipkovnice za računalo, prekidača, slavine, kvaka i toaleta (uključujući cijelo sjedalo i zahodsku školjku). Naime, ako je spomenute predmete dirala osoba zaražena virusom, postoje velike šanse da ćete se i vi zaraziti. Budući da virus gripe može preživjeti na tvrdim površinama 24 sata, dezinficirajte površine koje je oboljela osoba dotaknula, posvećujući posebnu pažnju spavaćoj sobi i kupaonici. Također trebate redovito prozračivati prostorije u kojima boravite.

Spavanje

Ne spavate jer ste pod stresom ili imate previše posla? Nažalost, takvo stanje neispavanosti može dovesti do pada imuniteta jer zbog manjka sna dolazi do slabije proizvodnje T-stanica ili T-limfocita, koji imaju ključnu ulogu u staničnom imunitetu. Riječ je o stanicama koje sudjeluju u borbi protiv patogena i mutacija staničnog rasta pa se smanjenjem njihove proizvodnje povećava rizik od infekcija, prehlade, ali i mnogih drugih bolesti. Kako do toga ne bi došlo, morate svom tijelu omogućiti kvalitetan osmosatni odmor, prenosi “Aura“.

