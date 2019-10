Istraživanje pokazalo da rad vikendom negativno utječe na mentalno zdravlje žena

Žene koje tokom sedmice rade više od 55 sati pokazale su 7.3 posto više simptoma depresije od onih koji imaju normalno radno vrijeme. Također, pokazalo se da žene koje rade vikendom imaju 4.6 posto više simptoma depresije od onih koje ne rade vikendom.

“Otkrili smo da su najugroženije radnice koje konzumiraju cigarete, one koje imaju manja primanja, one koje rade fizički zahtjevnije poslove i koje nisu zadovoljne na poslu. Upravo one pokazuju depresivne simptome”, kazao je glavni autor istraživanja Gill Weston.

S druge strane, muškarci koji rade više sati ili rade vikendom pokazuju manje depresivnih simptoma od žena, ali ipak postoji razlika između onih koji rade vikendom i onih koji rade samo pet radnih dana.

Naučnici se nadaju da će njihovo istraživanje poboljšati položaj žena na poslu, kako bi se očuvalo njihovo zdravlje. Najvažnije je dobro se naspavati i gledati stvari što pozitivnije, a važnu ulogu za bolje mentalno zdravlje, poručuju stručnjaci, ima i prehrana bogata nutritivnim namirnicama, kao i fizička aktivnost, prenosi “Klix“.

