Erminu Omeroviću iz Jajca u KCUS-u ugrađena proteza ruke koja se pokreće mislima

Mladiću Erminu Omeroviću iz Jajca koji ima 19 godina, zahvaljujući saradnji Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i kompanije Otto Bock Adria BiH ugrađena je proteza ruke visoke tehnologije, kojom se upravlja mislima. Omerović je prije gotovo godinu dana doživio nesreću na radnom mjestu kada mu je valjak smrskao ruku.- Ermin je zaprimljen kod nas na Kliniku za ortopediju i traumatologiju 9. novembra prošle godine sa teškom povredom desne podlaktice, traumatskom jednom skoro amputacijom koju smo mi dovršili. Naš tim je u tom momentu bio dežurni. U onom momentu kada je došlo na red šta dalje, kada smo dobili neke obrise šta bi trebalo dalje, ja sam Ermina primio na Kliniku u dogovoru sa Kompanijom Otto Bock Adria Sarajevo da mu uradimo još jedan operativni zahvat, kao pripremu za protezu- ispričao je za Faktor prof. dr. Džemil Omerović, šef Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a i dodaje:

– Proteza je posljednja riječ tehnike i tehnologije i mislimo da ovakav mladić je sada dobio jednu kompletnu resocijalizaciju i da će moći kvalitetno nastaviti svoj život. Upisat će i hvala Bogu i neki od studija i on je sada sasvim druga osoba. U svemu je učestvovao i naš tim psihologa. Ovo je prvi ovakav zahvat u regionu, to je ono što bi trebalo da bude vodilja za ovako mlade ljude, jedini pravi put da mogu kvalitetno nastaviti život. Proteza ruke koju je dobio, pa tehnologija je takva da se upravlja njome mislima. To je vrlo sofisticirana tehnologija – rekao nam je Omerović.

Na današnjoj konferenciji za novinare upriličenoj u KCUS-u govorio je i sam Ermin Omerović.

– Ovo što se meni desilo ne daj Bože nikome, bez daljnjeg. Profesor i njegove kolege sa KCUS-a se me držali kao malo vode na dlanu, šta god mi je trebalo donosili su mi. S druge strane Otto Bock mi je omogućio sve što imam, stavio me je u kolonu ljudi gdje se bolje osjećaju i imaju bolji život. Ja sam i dalje običan čovjek samo imam dodatnu opremu. Imam 14 funkcija šake. Ruku skidam kada spavam, ona ima bateriju. Ujutro sam mogu napraviti doručak, ne moram čekati mamu da mi spremi jelo – rekao je sa osmijehom Omerović.

On se zahvalio i organizaciji Pomozi.ba koja prikupljala novac za njegovu bioničku ruku, i uplatili pola sredstava.

Omerović je uručio zahvalnice generalnoj direktorici prof. dr. Sebiji Izetbegović kojoj se zahvalio na svemu što je učinjeno za njega. Zatim, prof. dr. Džemilu Omeroviću, šefu Klinike za ortopediju i traumatologiju i Pomozi. ba koji su učinili mnogo da bi Ermin dobije novu ruku i odvojio 50 KM za rad Pomozi.ba. Uručio je zahvalnicu i Željki Mičić-Sarač iz Otto Bock Adria.

– Sretna sam da mogu reći da smo zajedno sa timom stručnjaka KCUS-a otvorili vrata budućnosti koja nam je pokucala – rekla je prisutnima Željka Mičič-Sarač iz Otto Bock Adrija pojasnivši da se proteza poput Erminove radi individulno. Da je riječ o protetičkom dostignuću koje se prvi puta pojavilo ne samo u BiH, već i u regiji. Dodaje da se cijena takve proteze kreće oko 110.000 KM.

Prisutnima se obratila i prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a.

– Osobita mi je čast biti direktoricom Centra u kome se rade ovakve operacije. O Erminovoj nesreći koja se desila nećemo više ni govoriti, jer on je imao sreću da dobije ovu vrstu pomagala. Kao što vidite on je sve vrijeme demonstrirao sposobnosti pomagala, koje ima sa ovom šakom. Mislim da će Ermin savladavati i dalje sve vještine koje mu omogućava ovakvo pomagalo. U svakom slučaju ja želim da svi oni kojima je potrebno ovakva vrsta pomagala budu ugrađeni u sistem mogućnosti da se pomagalo nabavi – kazala je Izatbegović i dodala:

– Kao što vidite, Klinika za ortopediju KCUS-a sasvim je kompetentna da pripremi pacijente za adaptaciju na ovakvu vrstu proteze i evo mi ćemo raditi što je u našoj moći da sve one instance koje su potrebne, da se prođu. Vidite kako su izvanredni rezultati kada se struka i nauka ujedine. Kada se admnistracije ujedine pa naš pacijent iz Jajca dobije razumijevanje i uslugu u Kliničkom centru u Sarajevu. Ovakav impresivan rezultat kakav je Ermin postigao treba da bude jedan pozitivna slika koja kreće prvo u Bosnu i Hercegovinu, a potom u čitav svijet. Ljudi trebaju da vide šta se sve u Sarajevu dešava i kako tu ima izvanrednih pomaka u medicinskoj struci. Želim Erminu puno sreće i treba da zna da su naša vrata uvijek otvorena i da ćemo biti tu za svaku vrstu podrške koju treba da mu pružimo – kazala je Izetbegović,piše Faktor

