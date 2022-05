7 loših stvari koje šećer čini našem tijelu

Šećer se nalazi u gotovo 90 posto hrane, a loša je vijest što on nije nimalo dobar za naše zdravlje. Većina je ljudi svjesna štetnosti bijelog šećera no ipak ga i dalje konzumiramo u prevelikim količinama, piše Žena.

Činjenica je da je nemoguće u potpunosti izbaciti šećer iz prehrane, no moguće ga je uz promišljene prehrambene navike svesti na minimum.

Pretilost je u svijetu danas ozbiljan problem, a istraživanja su pokazala da dnevno unosimo i do 10 puta više šećera od preporučenih doza. Ima velik utjecaj na naš mozak i može stvoriti ovisnost baš kao i droga, cigarete ili alkohol. Upravo se zbog tog razloga ovisnosti o šećeru jako teško riješiti.

Iako je teško smanjiti šećer u svakodnevnoj prehrani, nije i nemoguće. Važno je čitati etikete na proizvodima koje kupujete te kad je god moguće birati svježe namirnice – poput voća i povrća.

Osim što negativno utječe na težinu tijela te dovodi do debljana, šećer izaziva poremećaje u radu metabolizma i jedan je od glavnih uzročnika dijabetesa tipa 2. Prekomjerno uzimanje šećera na razne načine negativno utječe na naše zdravlje, a neke od iznenađujućih stvari koje šećer čini našem tijelu otkrivamo vam u nastavku.

Raspoloženje

Prekomjerne razine šećera u tijelu mogu izazvati poremećaje u raspoloženju i to na način da nam najprije šećer u krvi naglo poraste, a nakon toga se naglo spušta što pak dovodi do gladi i niske razine energije. Sve to na kraju izaziva nagle promjene raspoloženja, umor i razdražljivost.

Starenje

U određenim slučajevima šećer može ubrzati proces starenja. Istraživanja su pokazala da prekomjerne količine šećera u tijelu mogu izazvati upale stanica te na taj način dovesti do raznih oštećenja na koži. Općenito je šećer loš za izgled i kvalitetu kože, a kod nekih osoba može izazvati razne upalne procese i akne.

Niska razina energije

Previše šećera u prehrani može negativno utjecati na vašu cjelokupnu kondiciju. Prehrana s visokim udjelom šećera siromašna je u nutritivnom smislu pa tijelo neće imati dovoljno energije za vježbanje i održavanje fizičke aktivnosti.

Loša koža

Već smo ranije spomenuli da šećer negativno utječe na kvalitetu kože, a osim starenja može izazvati i mnoge druge probleme poput akni i prištića. Naime, previše šećera u krvi povećava razinu inzulina a to može dovesti do raznih hormonalnih poremećaja čije su posljedice crvenilo kože i akne.

Probavni sustav

Naš probavni sustav loše podnosi visoke razine šećera, osobito rafiniranog pa takva prehrana može izazvati brojne probleme s probavom poput upala i nadutosti. Da biste poboljšali probavu, jedite hranu koja obiluje vlaknima i drugim hranjivim tvarima.

Infekcije

Prehrana bogata šećerom može doprinijeti razvoju raznih infekcija i gljivičnih oboljenja. Gljivice poput kandide hrane se šećerom pa biste ga svakako trebali izbaciti iz prehrane imate li problema s takvim infekcijama.

Glad

Jedenje previše šećera može biti kontraproduktivno jer šećer često potiče još veću glad u tijelu s obzirom na to da se brzo probavlja te izaziva nagle promjene kod razine šećera u krvi.

Debljanje

Jedan od najpoznatijih štetnih učinaka šećera na tijelo je debljanje. Naime, prekomjerno uzimanje šećera loše utječe na metabolizam te dovodi do nakupljanja suvišnih kilograma.

Šećer je bez imalo sumnje vrlo štetan za ljudsko zdravlje, no on je nažalost i sveprisutan pa ga je nemoguće u potpunosti izbjeći. Ipak, promišljenim odlukama i zdravim prehrambenim navikama moguće ga je svesti na minimum.

