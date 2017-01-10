Herpes zoster: Kako se prenosi i kako se zaštititi?

U ovom članku detaljno ćemo objasniti sve o prijenosu herpes zostera, od uzroka bolesti do načina širenja virusa. Također ćemo razjasniti neke česte zablude i ponuditi korisne savjete kako se zaštititi. Pripremite se za detaljan uvid u ovaj važan zdravstveni problem koji pogađa mnoge ljude, posebno u odrasloj i starijoj dobi.

Šta je herpes zoster i šta ga uzrokuje?

Herpes zoster, poznat i kao “pojasni osip” ili “zona”, virusna je infekcija koja se manifestira karakterističnim osipom i intenzivnom boli. Ali šta tačno uzrokuje ovu neugodnu bolest? Odgovor leži u virusu koji mnogi od nas već nose u svom tijelu.

Herpes zoster nastaje reaktiviranjem virusa varicella-zoster, istog onog virusa koji uzrokuje vodene kozice. Nakon što osoba preboli vodene kozice, virus ne napušta tijelo, već ostaje “uspavan” u nervnom tkivu, tačnije u ganglijima kičmene moždine. Tamo može biti neaktivan godinama, pa čak i desetljećima, čekajući priliku za ponovno aktiviranje.

Ovaj virus, koji se također naziva humani herpesvirus tip 3, nakon preboljenja vodenih kozica ostaje u našem organizmu u stanju mirovanja. Zanimljivo je da gotovo 95 % odraslih osoba koje su preboljele vodene kozice nosi ovaj virus u sebi, iako će samo oko 30 % njih tokom života razviti herpes zoster.

Kako dolazi do reaktiviranja virusa?

Šta zapravo potiče virus da se “probudi” nakon dugog razdoblja neaktivnosti? Postoji nekoliko ključnih čimbenika koji mogu dovesti do reaktiviranja virusa varicella-zoster:

Oslabljen imunološki sistem (zbog starosti, stresa ili bolesti)

Fizička i psihička iscrpljenost

Teže bolesti poput malignih oboljenja

Trauma

Uzimanje imunosupresivnih lijekova

Ponekad se virus može aktivirati i bez očitog razloga, što dodatno otežava prevenciju. Kada se virus aktivira, putuje duž nervnih puteva do kože gdje uzrokuje upalu određenog živca i karakterističan osip.

Kako se herpes zoster prenosi između ljudi?

Ovo je vjerovatno pitanje koje vas najviše zanima: može li se herpes zoster prenijeti s jedne osobe na drugu? Odgovor je pomalo složen.

Herpes zoster se, u pravilu, ne prenosi direktno s osobe na osobu. Ne možete “dobiti” herpes zoster od druge osobe koja ima herpes zoster, jer se radi o reaktiviranju virusa koji već nosite u svom tijelu nakon preboljenih vodenih kozica.

Međutim, postoji važna iznimka koju treba razumjeti: osoba koja ima aktivni herpes zoster (u fazi mjehurića) može prenijeti virus varicella-zoster drugoj osobi koja nikada nije preboljela vodene kozice ili nije cijepljena protiv vodenih kozica. U tom slučaju, ta druga osoba neće razviti herpes zoster, već vodene kozice.

Dakle, iako se herpes zoster ne prenosi kao “herpes zoster”, virus koji ga uzrokuje (varicella-zoster) može se prenijeti i uzrokovati vodene kozice kod osobe koja nikada nije bila izložena tom virusu.

U kojoj fazi bolesti je virus zarazan?

Virus varicella-zoster zarazan je samo u određenoj fazi infekcije herpes zosterom. Razumijevanje ove faze ključno je za prevenciju širenja virusa na osjetljive osobe.

Zarazno razdoblje počinje od trenutka kada se pojave mjehurići na koži i traje sve dok se svi mjehurići ne pretvore u kraste. Obično je to razdoblje od 7 do 10 dana od početka osipa. Jednom kada su svi mjehurići prekriveni krastama, osoba više nije zarazna.

Važno je naglasiti da je tekućina unutar mjehurića zarazna i sadrži virus koji može zaraziti osjetljive osobe. To znači da izravan kontakt s tekućinom iz mjehurića može dovesti do prijenosa virusa.

Ko je najviše ugrožen od zaraze virusom varicella-zoster?

Određene skupine ljudi posebno su osjetljive na infekciju virusom varicella-zoster i trebale bi izbjegavati kontakt s osobama koje imaju aktivan herpes zoster. To su:

Novorođenčad i dojenčad

Trudnice koje nisu preboljele vodene kozice i nisu cijepljene

Osobe s oslabljenim imunološkim sistemom zbog bolesti ili terapije

Osobe na imunosupresivnoj terapiji

Osobe oboljele od malignih bolesti koje primaju terapiju

Osobe s presađenim organima na imunosupresivnoj terapiji

Za ove skupine, infekcija virusom varicella-zoster može biti ozbiljna, pa čak i opasna po život. Zato je izuzetno važno da osobe s aktivnim herpes zosterom budu svjesne rizika koji predstavljaju za druge.

Kako spriječiti širenje virusa tokom aktivne faze herpes zostera?

Ako imate herpes zoster, postoje određene mjere koje možete poduzeti kako biste smanjili rizik od prijenosa virusa na druge osobe:

Pokrijte osip – Mjehurići su zarazni dok ne prijeđu u kraste. Držite ih prekrivene čistom gazom ili odjećom kako biste spriječili izravan kontakt s drugim osobama.

Redovno perite ruke – Često i temeljito pranje ruku smanjuje mogućnost prijenosa virusa. To je posebno važno nakon dodirivanja osipa ili gaze koja ga prekriva.

Izbjegavajte kontakt s osjetljivim osobama – Tokom aktivne faze bolesti, izbjegavajte blizak kontakt s osobama koje nisu imale vodene kozice ili nisu cijepljene, posebno s trudnicama, novorođenčadi i osobama oslabljenog imuniteta.

Nemojte dijeliti lične predmete – Izbjegavajte dijeljenje ručnika, odjeće ili drugih osobnih predmeta koji bi mogli doći u kontakt s mjehurićima.

Ove jednostavne mjere mogu značajno smanjiti rizik od prijenosa virusa na osjetljive osobe u vašoj okolini.

Može li se herpes zoster pojaviti više puta?

Mnogi vjeruju da je herpes zoster bolest koja se pojavljuje samo jednom u životu, ali to nije tačno. Iako većina ljudi doživi samo jednu epizodu herpes zostera, moguće je da se bolest pojavi više puta tokom života.

Rizik od ponovnog pojavljivanja herpes zostera veći je kod osoba s oslabljenim imunološkim sistemom i kod starijih osoba. Studije pokazuju da oko 5 % osoba doživi drugu epizodu herpes zostera unutar nekoliko godina nakon prve.

Svaka nova epizoda herpes zostera znači novu priliku za prenošenje virusa na osjetljive osobe, što dodatno naglašava važnost prevencije.

Prevencija herpes zostera cijepljenjem

Najbolji način prevencije herpes zostera i njegovog prijenosa je cijepljenje. Postoje dvije vrste cjepiva koje mogu pomoći:

Cjepivo protiv vodenih kozica – Ovo cjepivo smanjuje rizik od dobivanja vodenih kozica, a time i od kasnijeg razvoja herpes zostera. Cjepivo protiv vodenih kozica registrirano je u Hrvatskoj i preporučuje se djeci starijoj od 12 mjeseci, kao i svima koji nisu preboljeli vodene kozice.

Cjepivo protiv herpes zostera – U nekim zemljama dostupno je i specifično cjepivo protiv herpes zostera koje se preporučuje osobama starijim od 50 godina koje su već preboljele vodene kozice.

Cijepljenje značajno smanjuje rizik od razvoja herpes zostera, a čak i ako se bolest pojavi kod cijepljene osobe, simptomi su obično blaži i trajanje bolesti kraće.

Simptomi herpes zostera – kako prepoznati bolest

Prepoznavanje simptoma herpes zostera važno je za rano započinjanje liječenja, ali i za poduzimanje mjera koje će spriječiti širenje virusa na druge.

Herpes zoster se obično javlja u tri faze:

Prva faza – prodromalna faza

U ovoj fazi javljaju se prvi znakovi bolesti, obično 2-10 dana prije pojave osipa:

Bol duž zahvaćenog živca (može biti intenzivna)

Osjetljivost na dodir

Bolna probadanja

Ponekad opća slabost i blago povišena temperatura

Ova bol može biti zbunjujuća jer, ovisno o zahvaćenom živcu, može nalikovati drugim zdravstvenim problemima poput glavobolje, srčanih tegoba ili upale slijepog crijeva.

Druga faza – eruptivna faza

Ovo je faza u kojoj se pojavljuju karakteristične kožne promjene:

Jednostrani osip (samo na jednoj strani tijela)

Grupirani mjehurići veličine 2-5 mm na blago crvenoj koži

Mjehurići koji se s vremenom zamute i pretvaraju u pustule

Pustule koje pucaju i stvaraju kraste

Osip je često praćen svrbežom i povećanim regionalnim limfnim čvorovima. Obično se povlači za 10-15 dana. U ovoj fazi virus je zarazan i može se prenijeti na druge.

Treća faza – rezolutivna faza

Nakon što se osip povuče, kod nekih osoba mogu potrajati i druge tegobe:

Postherpetička neuralgija (bol koja traje mjesecima nakon prvih simptoma)

Pojačana osjetljivost zahvaćene regije

Ponekad smanjena osjetljivost kože

Pojava trnaca

Liječenje herpes zostera

Rano započeto liječenje herpes zostera može značajno smanjiti trajanje bolesti i rizik od komplikacija, uključujući postherpetičku neuralgiju. Također, brže povlačenje simptoma smanjuje razdoblje u kojem je osoba zarazna za druge.

Standardno liječenje uključuje:

Antivirusne lijekove (najčešće aciklovir) – Najbolji učinak imaju ako se s primjenom započne unutar 72 sata od pojave prvih simptoma.

Lijekove protiv boli – Nesteroidni antireumatici, paracetamol, a ponekad i jači lijekovi poput tramadola.

Vitamin B – Često se preporučuje zbog zahvaćenosti živca.

Lokalnu terapiju za kožne promjene:

Održavanje dobre higijene

Oblozi fiziološke otopine

Antiseptici ili pripravci s cinkom u obliku spreja

Losioni s cinkovim oksidom

Posebne lokalizacije herpes zostera, poput herpes zostera na oku, zahtijevaju specifično liječenje i pregled specijalista, u ovom slučaju oftalmologa.

Razumijevanje prijenosa herpes zostera ključno je za prevenciju

Herpes zoster nije direktno zarazna bolest, odnosno ne prenosi se s osobe na osobu. Međutim, virus varicella-zoster koji uzrokuje herpes zoster može se prenijeti s osobe koja ima aktivni herpes zoster na osobu koja nikada nije imala vodene kozice, uzrokujući kod nje vodene kozice.

Poznavanje načina prijenosa, faze bolesti u kojoj je virus zarazan i skupina koje su posebno osjetljive na infekciju omogućuje nam da poduzmemo odgovarajuće mjere prevencije. Pokrivanje osipa, redovito pranje ruku i izbjegavanje kontakta s osjetljivim osobama ključni su koraci u sprječavanju širenja virusa.Cijepljenje protiv vodenih kozica ostaje najučinkovitija metoda prevencije i herpes zostera i njegovog prijenosa. Ako već imate herpes zoster, rano započeto liječenje ne samo da će ublažiti vaše simptome, već će i smanjiti razdoblje tokom kojeg možete prenijeti virus na druge.

Razumijevanje herpes zostera i načina njegovog prijenosa važan je korak u očuvanju vašeg zdravlja, ali i zdravlja ljudi oko vas, posebno onih najosjetljivijih,piše N1

