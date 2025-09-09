Upozorenje ljekara: I paracetamol i ibuprofen mogu biti opasni po zdravlje – evo šta morate znati

Paracetamol i ibuprofen najprodavaniji su lijekovi protiv bolova diljem Europe. Iako se izdaju bez recepta, pogrešna upotreba može biti smrtonosna, upozorava britanski liječnik opće prakse dr. Dean Eggitt.

“Ljudi ih uzimaju kao bombone, bez razmišljanja o posljedicama. A već blago prekoračena doza kroz nekoliko dana može dovesti do trajnih oštećenja organa”, ističe dr. Eggitt.

Ibuprofen je poznat po svom protuupalnom djelovanju, no prekomjerna ili nepravilna upotreba može oštetiti želučanu sluznicu. To povećava rizik od čira na želucu, a u najgorem slučaju može doći do peritonitisa – upale potrbušnice.

Preporučena doza: Standardna: 200–400 mg svakih 6–8 sati

Maksimalna dnevna doza bez ljekarskog nadzora: 1200 mg

Paracetamol se često koristi kao “blagi analgetik”, no dr. Eggitt upozorava: već mala predoziranja kroz nekoliko dana mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje jetre, pa čak i zatajenje jetre.

Preporučena doza: Standardna: 500–1000 mg svakih 6 sati

Maksimalna dnevna doza: 4000 mg

Jedan od problema je i što analgetici često prikrivaju simptome ozbiljnih bolesti. Redovito uzimanje tableta može učiniti da pacijent više ne osjeća bol, što otežava postavljanje tačne dijagnoze.

“Ljudi ne shvataju rizik. Analgetici nisu grickalice”, zaključuje Eggitt, navodi Fenix.

Paracetamol i ibuprofen mogu biti korisni ako se koriste ispravno i u preporučenim dozama. No, njihova prekomjerna ili dugotrajna upotreba bez savjeta ljekara može dovesti do teških zdravstvenih komplikacija. Ljekari pozivaju na oprez i odgovorno korištenje lijekova protiv bolova, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari