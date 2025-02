Što je gonoreja i kako se prenosi?

Gonoreja se prenosi s jednog zaraženog partnera na drugog (vaginalnim, analnim ili oralnim odnosom) te je moguć prijenos s majke na dijete tijekom poroda.

Simptomi gonoreje

Karakteristične poteškoće javljaju se nekoliko dana nakon infekcije (obično 2-5 dana no poekad može proći i do 14 dana). Kod muškaraca infekcija izaziva gnojni (žuto-zeleni) iscjedak iz penisa uz bol i učestalo mokrenje. Simptomi su slabije izraženi u žena, upala počinje u vratu maternice, a može se proširiti na jajovode i potrajati te uzrokovati poremećaj menstruacije. Inkubacija traje 2-7 dana. Kod žena infekcija može biti bez simptoma, no ponekad izaziva gnojni iscjedak iz rodnice (žuto-zeleni) uz bolno i učestalo mokrenje. U oba spola, infekcija može zahvatiti i grlo ili stražnje crijevo (često bez simptoma, ali može se javiti svrbež, bol, iscjedak).

Raširenost gonoreje

Gonoreja je vrlo raširena diljem svijeta, pogotovo u mlađoj dobi. Rizik nastanka infekcije se procjenjuje na 30% kod jednog spolnog odnosa.

Dijagnostika gonoreje

Liječnik može provjeriti imaš li gonoreju uzimanjem brisa vagine, uretre, penisa, rektuma ili grla. Moguće je testirati se na gonoreju i iz uzorka urina, ali u slučaju oralnog i analnog spolnog odnosa potrebno je uzeti briseve,piše SpolnozdravljeGonoreja se uspješno liječi antibioticima, ali važno je da se dijagnosticira u ranoj fazi dok još nije došlo do upalne bolesti zdjelice kako bi liječenje bilo uspješnije i kako bi se izbjegla trajna oštećenja. Liječiti se moraju oba partnera, do potpunog izlječenja suzdržavaj se od spolnog odnosa ili pri svakom spolnom odnosu upotrijebi kondom.

Facebook komentari