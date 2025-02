Svrbež genitalija može biti znak upozorenja za ozbiljno zdravstveno stanje

Dijabetes je ozbiljno, obično stanje koje rezultira pretjerano visokim nivoom šećera u krvi. Postoje dva glavna oblika ove bolesti, a to su dijabetes tip 1 i tip 2, pri čemu je ovaj drugi mnogo češći.

Faktori kao što su pretilost, neaktivnost ili historija porodičnih bolesti često pridonose razvoju dijabetesa tipa 2. Nasuprot tome, tačan uzrok dijabetesa tipa 1 ostaje nepoznat.

Kao i kod svakog drugog zdravstvenog problema, rano otkrivanje simptoma dijabetesa može dovesti do brze medicinske intervencije. Imajući to na umu, ljekar Neel Patel podijelio je upozoravajući simptom dijabetesa, prenosi Klix.

“Dijabetes ponekad ostane neotkriven jer neki od simptoma prođu nezapaženo. Međutim, najbolje je identifikovati dijabetes ranije kako biste mogli izbjeći kasnije komplikacije ili potencijalno potpuno izbjeći razvoj dijabetesa”, naveo je.

S tim u vezi, objasnio je da je svrbež genitalija jedan manje poznat simptom dijabetesa tipa 2. Prema stranici Diabetes, svrbež se javlja zbog pretjerano visokog nivoa šećera u krvi.

“Genitalni svrbež i peckanje mogu ukazivati ​​na gljivičnu infekciju kod žena ili muškaraca. Redovne gljivične infekcije su znak dijabetesa tipa 2. Kod dijabetesa, nivo glukoze u krvi može biti abnormalno visok, što može pružiti idealne uvjete za rast prirodno prisutnih gljivica i također smanjuje sposobnost tijela da se bori protiv infekcije”, rekao je ljekar Neel Patel.

Dijabetes također može uzrokovati veći sadržaj glukoze u urinu što je još jedno izuzetno pogodno mjesto za razvoj gljivica. No, to se lako može zamijeniti sa spolno prenosivim infekcijama, koje mogu uzrokovati svrbež na tom području. Međutim, ako primijete uz druge simptome, to bi mogao biti dijabetes.

Općenito, ljudi koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu, imaju veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Konkretno, oni s nezdravim opsegom struka i viškom masnoće na području gušterače i jetre izloženi su velikom riziku.

