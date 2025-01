Osobama koje je potrebno duže vremena da počnu sanjati imaju veći rizik od demencije

Faza sna poznata je i kao REM faza. U njoj mozak “obrađuje” sjećanja, a naročito ona koja su nabijena emocijama.

“Kašnjenje REM faze remeti sposobnost mozga da ‘preradi’ privremena u trajna sjećanja. Samim tim ometa proces učenja i pamćenja. Time se može povećati hormon stresa, odnosno kortizol. To može oštetiti hipokampus mozga”, navela je autorica istraživanja Yue Leng, prenosi New York Post.

Istraživači su pratili 128 ljudi prosječne starosti od 70 godina koji su boravili u bolnici u Pekingu. Polovina je imala Alzheimerovu bolest, a otprilike trećina je imala blago kognitivno oštećenje, koje je često prethodnik Alzheimerove bolesti, prenosi Klix.

Analizirana je njihova moždana aktivnost, pokreti očiju, otkucaji srca i disanje. Učesnici su zatim podijeljeni u kategorije ranog i odgođenog REM sna.

Prva grupa je u prosjeku dostigla REM fazu za manje od 98 minuta, dok je druga grupa dostigla ovu fazu nakon više od 193 minute.

Oni koji boluju od Alzheimerove bolesti imaju veću vjerovatnoću da imaju odgođenu REM fazu, objavljeno je u Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Također imaju veće nivoe dva štetna proteina – amiloida i taua.

Facebook komentari