Trik zlata vrijedan u sezoni prehlada, otpušite nos za par sekundi (VIDEO)

Borba sa prehladom i upornim zapušenim nosom koji dolazi s njom je vjerovatno jedna od najiritantnijih tegoba, naročito kada utiče na dragocijeni san. Dok tradicionalni postupci poput pražnjenja nosa, inhalacija ili korišćenje sprejeva za nos mogu donijeti olakšanje, to je često samo privremeno riješenje.

Doktor je otkrio vježbu koja, kako kaže, može “brzo da otključa” nos bez korišćenja mentola, lijekova ili sprejeva sa kortikosteroidima,pišu Nezavisne

Doktor Majkl Rov, kiropraktičar poznat po tehnikama za ublažavanje bola, podijelio je trik od 30 sekundi kao lijek za zapušen nos, koji možete koristiti tokom dana kako biste pomogli u otčepljivanju nosa.

“Ova vježba ne zahitjeva opremu (osim možda maramice) i može pomoći da se riješi začepljenje nosa i sinusa u roku od 30 sekundi”, objasnio je na Instagramu.

Metoda je jednostavna – savjetuje da počnete tako što ćete koristite dva prsta kako biste lagano pritisnuli gornji dio nosa sa svake strane, a zatim ih pomijerite niz nos do nozdrva.

Preporučuje da ovu radnju ponovite oko pet do 10 puta. Za one koji žele još veću olakšicu, on predlaže nadogradnju tehnike.



“Da biste ovo podigli na viši nivo, uzmite kažiprste i pritisnite sa strane nozdrva za laganu kružnu masažu”, kaže on.

Istiće da bi ovo trebalo da traje oko pet do 10 sekundi.

“Sada ću vas upozoriti, ovo može brzo da otpuši nos do tačke gdje će biti kao ‘Nijagarini vodopadi’, pa obavezno imajte maramicu pri ruci”, kazao je doktor,

