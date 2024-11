Obratite pažnju: Ovo su simptomi koje žene starije od 40 moraju shvatiti ozbiljno

Iako je ova promjena savršeno normalan dio starenja, gubitak ovih hormona može imati sistemski utjecaj na zdravlje, posebno na zdravlje kardiovaskularnog sistema. Estrogen ima ulogu u zaštiti srca i njegov manjak može utjecati na neke od specifičnih čimbenika rizika za zdravlje srca, koji uključuju visoki kolesterol, visoki krvni pritisak i debljanje, piše Fortune.

Srčane bolesti vodeći su uzrok smrti kod žena, a rizik nastavlja rasti s godinama. Stoga je važno biti svjestan crvenih zastavica koje mogu ukazivati ​​na trenutni ili budući rizik od srčanog i moždanog udara. Kako biste ublažili rizik od ovih zdravstvenih stanja, morate također vjerovati svojim instinktima.

“Najvažnija stvar, osim znakova koje vam tijelo daje, je apsolutna svijest o vašem zdravstvenom stanju i dnevnim aktivnostima”, kaže dr. Stacey Rosen, izvršna direktorica Instituta za žensko zdravlje Northwell’s Katz i stručnjakinja volonterka Američkog udruženja za srce Go Red for Women.

“Ako znate što učiniti, kada osjetite da je nešto drugačije – bilo gdje u vašim prsima, trbušnim mišićima, pokretima leđa, osmijehu – znat ćete i trebate li na to reagirati ili ne”, objasnila je Rosen. Osim toga, važno je znati svoju obiteljsku historiju bolesti, budući da istraživanja pokazuju da žene imaju povećan rizik od srčanih bolesti ako je član uže obitelji – poput njihove majke ili sestre – imao srčanu bolest prije 65-e godine. Znanje je moć.

Evo pet simptoma koje bi svaka žena u srednjim 40-ima i starija trebala shvatiti ozbiljno.

Neuobičajeni umor

Život je iscrpljujući, posebno za mnoge žene, koje često balansiraju između roditeljstva, karijere i drugih obaveza. Ali postoji razlika između normalne iscrpljenosti i one koja bi mogla ukazivati ​​na ozbiljan zdravstveni problem.

Istraživanja pokazuju da je u sedmicama koji prethode srčanom udaru najčešći simptom kod žena neobičan umor. U jednoj studiji, 70 posto žena koje su imale srčani udar prijavilo je ovaj simptom. “To je značajan umor koji se doista osjeća drugačije od običnog umora na kraju napornog dana”, kaže Rosen.

Jaki valovi vrućine

Iznenadno intenzivno crvenilo i znojenje u gornjem dijelu tijela – osobito na licu, vratu i prsima – normalno je i često iskustvo za žene koje se približavaju i ulaze u menopauzu. Međutim, pretjerani i jaki valunzi mogu značiti da nešto nije u redu.

Nedavna istraživanja sugeriraju da žene koje imaju umjerene do jake valunge i noćno znojenje imaju i tri puta veću vjerojatnost da će razviti srčanu bolest i nealkoholnu masnu bolest jetre nego one koje imaju manje jake valunge. Studija u kojoj je sudjelovalo 106 žena u perimenopauzi i postmenopauzi, predstavljena na godišnjem sastanku Endocrine Society, sugerira da bi žene trebale same pratiti svoje vazomotorne simptome i posjetiti liječnika ako oni postanu česti i značajno ometaju dnevne aktivnosti.

“Umjereni valovi vrućine povezani su sa znojenjem, a jaki valovi vrućine onemogućuju vam funkcioniranje, bilo da vas tjeraju da zastanete dok držite govor ili se zbog njih budite usred noći jer ste pregrijani”, kaže dr. JoAnn Pinkerton, profesorica opstetricije i ginekologije i direktorica Odjela zdravlja srednjih godina na Univerzitetu Virginia Health.

Ona kaže da klinička ispitivanja obično uključuju žene koje dožive sedam ili više valunga dnevno, a to je dobar okvir prema kojem biste se trebali ravnati da znate kada morate razgovarati o ovim simptomima s liječnikom i trebate li razmotriti mogućnosti liječenja.

Depresija

Dobro je poznato da je naše emocionalno zdravlje usko povezano s našim fizičkim zdravljem. Stoga ne čudi da istraživanja pokazuju da žene s depresijom imaju veći rizik od kardiovaskularnih bolesti kasnije u životu u usporedbi s muškarcima. U jednoj studiji provedenoj u Japanu, istraživači su analizirali medicinske zapise baze podataka više od 4 miliona pacijenata koji su ispunjavali kriterije za depresiju. Prosječna dob bila je 44 godine. Otkrili su da su stope naknadnog srčanog udara, zatajenja srca, moždanog udara i bolova u prsima bile veće kod žena nego kod muškaraca kojima je dijagnosticirana depresija.

“Ako doista patite od depresije, treba je riješiti i liječiti na odgovarajući način, bilo uz savjetovanje ili u kombinaciji s antidepresivima, sa ili bez hormona, ovisno o tome u kojoj ste fazi menopauze”, kaže Pinkerton.

Svaka žena, bez obzira na dob, treba razgovarati sa svojim liječnikom ako osjeti značajne promjene raspoloženja, često plače ili ima suicidalne misli. Pinkerton preporučuje da za dijagnosticiranje depresije, za početak konzultirate obiteljskog liječnika koji će onda odlučiti trebaju li vam dodatni savjeti stručnjaka ili terapije.

Neobjašnjivo otežano disanje

Kad ljudi zamišljaju srčani udar, često pomisle na scene iz holivudskih filmovima s glumcem koji kolabira dok se grčevito drži za prsa. Ali kod žena se srčani udari drugačije prikazuju i uglavnom im nedostaje filmske drame. Simptomi se nakupljaju nekoliko sedmica prije srčanog udara.

Žene toga često nisu svjesne i mogu zanemariti suptilne znakove, osobito otežano disanje. Lako je zamijeniti nedostatak daha s uobičajenom virusnom bolešću jer je kao znak srčanog udara često praćen i drugim simptoma poput mučnine i umora. Stručnjaci kažu da bi žene trebale potražiti pomoć ako je otežano disanje neobjašnjivo ili iznenadno.

“Svaka promjena u vezi vašeg disanja može biti zabrinjavajuća. Ako nikada prije niste imali astmu, ali imate više čimbenika rizika za srčanu bolest, tada morate biti svjesni da bi ovaj simptom mogao biti povezan s vašim srcem”, kaže Rosen.

Nakon umora i problema sa spavanjem, otežano disanje je najčešći znak upozorenja na srčani udar kod žena. U jednoj studiji od 515 žena u dobi od 29 do 97 godina koje su imale srčani udar, kratkoća daha javila se u više od 40 posto slučajeva.

Migrene

Istraživanja pokazuju da su migrene tri puta češće kod žena nego kod muškaraca. Migrene kod sredovječnih žena prvenstveno su povezane s fluktuacijama u razini hormona; perimenopauza uzrokuje pad estrogena, što izaziva ove vrlo specifične vrste glavobolja u perimenopauzi i menopauzi. Migrene također mogu biti povezane s čimbenicima kao što su stres, prehrana, anksioznost, depresija i problemi sa spavanjem.

Jedan od problema je taj što simptomi moždanog udara kod žena imaju niz simptoma koji se preklapaju s migrenom. Naprimjer, i teška migrena i moždani udar mogu uzrokovati promjene vida i vrtoglavicu. Ostali simptomi koji se preklapaju uključuju dezorijentaciju i obamrlost i trnce. Štoviše, studije pokazuju da migrene mogu udvostručiti rizik od moždanog udara.

Ako prvi put imate bilo koji od ovih simptoma, najbolje je da odmah potražite pomoć. Ovi simptomi su ozbiljni dok vam liječnik ne kaže drugačije. Čak i ako vaše migrene nisu povezane s ozbiljnijim i podmuklijim zdravstvenim problemom, još uvijek postoje dostupni tretmani koji ih mogu spriječiti i ublažiti. Ako ste u nedoumici, u vezi vaših novih simptoma,bilo bi najbolje da posjetite neurologa, prenosi Radiosarajevo.

