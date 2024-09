Bez obzira na dob: Pet manje poznatih znakova demencije koje svako treba znati

Kako navodi National Health Servise (NHS), broj osoba s dijagnosticiranom demencijom se ubrzano povećava. Međutim, iako nema lijeka, rano otkrivanje simptoma demencije može dovesti do pravovremene podrške i skrbi,

Stručnjakinja u oblasti zdravlja Rhysa Phommachanh koja radi u kompaniji Landys Chemist savjetuje da obratimo pažnju ako primijetimo rane znakove demencije kod bliskih osoba te da ih uputimo na procjenu kod ljekara. Zbog toga dijeli pet manje poznatih znakova, koje bi svako trebao znati.

Gubitak pamćenja koji utječe na svakodnevni život

Jedan od znakova je gubitak pamćenja koji utječe na svakodnevni život. Pojedinci mogu zaboraviti nedavno naučene informacije, često postavljati ista pitanja ili se sve više oslanjati na zapisivanje i slične metode.

Poteškoće s poznatim zadacima

Obavljanje svakodnevnih aktivnosti može postati pravi izazov za one koji se bore s demencijom. Rhyss navodi da to uključuje poteškoće sa zadacima kao što su vožnja do poznatih lokacija, upravljanje finansijama ili prisjećanje pravila omiljene igre. To je više od jednostavnog ometanja, to je stalna borba koja utječe na svakodnevni život.

Izgubljenost u vremenu i prostoru

Uobičajeni simptom demencije je dezorijentacija u vremenu i prostoru. Pojedinci mogu zaboraviti gdje su, kako su tamo stigli ili mogu izgubiti pojam o datumima i godišnjim dobima. Ova zbunjenost nadilazi uobičajeno zaboravljanje i može dovesti do značajne dezorijentiranosti.

Promjene raspoloženja i ličnosti

Promjene raspoloženja i promjene ličnostii često se opažaju kod pacijenata s demencijom. Rhysa navodi da ove promjene mogu uključivati ​​povećanu zbunjenost, sumnju, depresiju ili tjeskobu. Ljudi se mogu lako uzrujati u situacijama izvan njihove zone udobnosti, pokazujući ozbiljnije i upornije promjene raspoloženja nego tipično ponašanje.

Problemi s komunikacijom

Demencija se može manifestirati kao poteškoće u pronalaženju pravih riječi, ponavljanje riječi u razgovoru. Pacijenti bi mogli zvati predmete pogrešnim imenom ili se mučiti s praćenjem što je više od povremenih propusta u pronalaženju prave riječi, prenosi Klix.

