Lijek koji usporava Alzheimera dobit će danas zeleno svjetlo u Velikoj Britaniji

Lekanemab, lijek za koji je utvrđeno da usporava Alzheimerovu bolest, trebao bi danas dobiti zeleno svjetlo za korištenje u Velikoj Britaniji, piše Telegraph, a prenosi 24sata.

Prvi je to lijek za koji su utvrdili da usporava kognitivno propadanje i to do 27 posto, a u četvrtak bi britanski regulator trebao dati dozvolu da se koristi u ranom liječenju bolesti. Stručnjaci se nadaju da će ovo biti ogroman korak u zaustavljanju bolesti.

Inače, EMA, Evropska agencija za lijekove je prošlog mjeseca odbila dati licencu za lijek. Tada su utvrdili da potencijalne nuspojave (uključujući potencijalno krvarenje u mozgu) nadmašuju efekte lijeka, pisao je BBC.

Lekanemab proizvodi japanski Eisai, a lijek se uzima svake dvije sedmice kroz intravenozni drip,piše N1

