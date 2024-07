Koje simptome nikad, nikad ne treba ignorisati kada je u pitanju zdravlje srca

Kardiovaskularne bolesti su jedan od vodećih uzroka smrti širom svijeta.Dr. Mariko Harper, specijalista za kardiovaskularne bolesti, nuklearnu kardiologiju i ehokardiografiju iz Seattlea, naglašava da se mnogi oslanjaju na bol u grudima kao upozorenje na kardiovaskularne bolesti. “Dok više od polovine ljudi osjeti bol u grudima tokom srčanog udara, do jedne trećine pacijenata — posebno žena — ne osjete nikakve simptome u grudima. Mogu imati atipične ili suptilne simptome.”

Ako zanemarimo ove znakove, zanemarujemo svoje cjelokupno zdravlje. “Ako tijelo smatramo mašinom, srce bi bilo baterija koja ga pokreće,” kaže dr. Aeshita Dwivedi, kardiologinja iz Lenox Hill bolnice u New Yorku. “Bez pravilno funkcionišućeg srca, ostatak tijela ne može raditi optimalno.

Evo nekoliko suptilnih, ali ozbiljnih znakova koji mogu ukazivati na kardiovaskularne probleme, te savjeti kako poboljšati zdravlje srca:

OTOK U DONJIM EKSTREMITETIMA

Otok u nogama, posebno u gležnjevima i stopalima, može ukazivati na srčane probleme, kaže Christine Bishara, osnivačica integrativne medicinske prakse From Within Medical u New Yorku. Ovaj problem je poznat kao edem. “Ako srce izgubi sposobnost pumpanja krvi kroz tijelo — bilo zbog oslabljenih srčanih mišića ili oštećenja srčanog tkiva uslijed tihog srčanog udara — protok krvi može usporiti i vratiti se u noge, što dovodi do oticanja.”

KRATAK DAH

Neki ljudi neće osjetiti bol u grudima kada imaju problema sa srcem. Ovo se posebno odnosi na osobe s dijabetesom, kaže Bishara. Umjesto toga, mogu imati problema s disanjem. “Zbog dijabetesa koji utiče na nerve, osoba s ozbiljnim srčanim problemima možda nikada neće osjetiti bol u grudima. Zato se kratak dah nikada ne smije ignorisati — posebno ako je novonastao.”

UMOR

Neobjašnjivi umor koji se ne može jednostavno otkloniti može biti još jedan suptilni znak srčanih problema, kaže Bishara. Posebno ako se pojavi iznenada. “Ako se simptomi umora pojave naglo i bez očiglednog uzroka, obratite se svom doktoru.”

NEOBJAŠNJIV BOL U GORNJEM DIJELU LEĐA, LIJEVOM RAMENU ILI RUCI

Bishara kaže da ovi bolovi ne bi trebali biti ignorisani, jer mogu biti znakovi srčanog udara. Bolovi u leđima su česti kod žena i mogu biti jedini simptom. Ovo je posebno tačno ako se bol javlja bez očiglednog razloga.

PALPITACIJE KOJE SE JAVLJAJU IZNENADA

Vrijeme kada se javljaju palpitacije jednako je važno kao i sam simptom. Iako vježbanje, kofein i anksioznost mogu izazvati ubrzan puls, ako sjedite ili ste u opuštenom stanju i srce vam iznenada počne ubrzano kucati, to može biti znak problema. Vrtoglavica i nesvjestica također mogu biti simptomi.

BOL U VILICI

Kardiovaskularni problemi mogu se manifestirati kao bol u vilici. Dr. Marcus Smith iz CardioVascular Health Clinic u Oklahomi kaže da je imao pacijente koji su se žalili na bol u vilici misleći da je povezan sa zubima, ali su kasnije saznali da je povezan sa anginom, što može biti srčani problem.

Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, najbolje je potražiti medicinsku pomoć. Ako vjerujete da imate srčani udar ili moždani udar, odmah pozovite hitnu pomoć.

Važno je i van ordinacije voditi brigu o zdravlju srca. Dr. Suzanne Steinbaum, kardiologinja i volonterka Američkog udruženja za srce, preporučuje da pratite krvni pritisak, koji bi trebao biti 120/80 ili niži, te nivo holesterola. Zdrava ishrana, redovno vježbanje i upravljanje stresom ključni su za održavanje zdravlja srca, prenosi Hayat.

Facebook komentari