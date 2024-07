Akne ili bubuljice na stražnjici: Što ih uzrokuje i kako ih se riješiti?

Šta uzrokuje akne na stražnjici?

Prave akne na stražnjici uzrokovane su prekomjernom proizvodnjom ulja, kao što je slučaj i s aknama na bilo kojem dijelu tijela. Hormoni, stres, genetika i hrana mogu ubrzati rad lojnih žlijezda, što onda uzrokuje širenje pora, objašnjava dermatologinja dr. med. Neda Mehr za Cosmopolitan.

Kad se pora proširi, bakterije se nasele u nju, stvaraju upalu i nastanu akne na stražnjici. Budući da sjedite na stražnjici te se bore posebno lako začepe, što je razlog zašto su izbočine na stražnjici tako česte kod gotovo svakog čovjeka, kaže dermatologinja dr. med. Morgan Rabach, prenosi N1.

Kao što smo naveli, akne na stražnjici su zapravo rijetka pojava. Budući da se vaša stražnjica susreće s toliko trenja od odjeće, sjedenja, hodanja i vježbanja, sa znojem i bakterijama, to je idealno mjesto za razmnožavanje svih vrsta kožnih izbočina. To mogu biti:

Začepljene pore

To je nejasan, sveobuhvatan izraz za generičke akne koje su vam najbolje poznate, a moguće je da imate prave akne na svojoj stražnjici. Kada se ulje, prljavština i mrtve stanice kože zarobe u vašoj koži, začepljuju vaše pore i stvaraju izbočine.

– Akne se definiraju komedonima, bilo da se radi o otvorenim komedonima, poznatim kao miteseri, ili zatvorenim komedonima, poznatim kao bijele točke – kaže dr. Rabach.

Akne ćete prepoznati po mješavini bijelih prištića, malo mitesera, a možda čak i cističnih akni.

Folikulitis

Javlja se kada se folikuli dlake inficiraju i upale, što rezultira izbočinama na koži. Folikulitis obično izgleda kao sitna kvržica crvene, ružičaste (obično na svjetlijoj koži), ljubičaste ili smeđe (na dubljoj koži) boje, a često imaju vrh bijele boje. Ali za razliku od uobičajenih gnojnih akni, kvržice od folikulitisa rezultat su nadraženog folikula dlake koji se blokira upalom, što dovodi do blage infekcije unutar folikula, ističe dermatologinja dr. med. Tiffany Libby.

Folikulitis i akne mogu izgledati slično neprofesionalnom oku, ali dermatolozi znaju ključne razlike:

Za razliku od bijelih kvržica, koji mogu zarobiti dlaku ispod površine, folikulitis ima dlaku u centru upaljene izbočine, a bijelina povezana s kvržicom često je mrtva koža i bijele krvne stanice, objašnjava dr. Rabach.

Isto tako, dok se bijele kvržice često pojavljuju kao jedna kvržica, folikulitis rezultira skupom kvržica iste veličine koje izgledaju kao bijela kvržica.

Keratosis pilaris

To je stanje u kojem se višak keratina nakuplja u folikulima dlake, što rezultira malim grubim crvenim ili smeđim izbočinama koje se obično nalaze na stražnjoj strani vaših ruku, bedra ili stražnjice. Keratosis pilaris je rezultat genetike i vrlo često se javlja, a iako trenutačno ne postoji način da se izliječi, postoje profesionalni tretmani i tretmani kod kuće koji ga mogu ublažiti:

Kemijski pilinzi, poput glikolne i mliječne kiseline, mogu pomoći u razgradnji KP izbočina tijekom vremena. No, polako ih uvodite u svoju beauty rutinu, započnite s nježnim losionom na bazi mliječne kiseline svaku drugu večer, a jednom tjedno nježno masirajte pilingom na bazi kiseline.

Tretmani pulsirajućim laserom za bojanje mogu pomoći u smanjenju crvenih ili smeđih mrlja od KP-a sužavanjem crvenih žila na koži.

Lasersko uklanjanje dlaka može pomoći u uništavanju vašeg folikula dlake, što će spriječiti rast buduće dlake i/ili zarobljavanje ispod vašeg keratina.

Hidradenitis suppurativa

Poznato kao i acne inversa, je stanje u kojem se znojne žlijezde inficiraju i mogu stvoriti velike, bolne izbočine ili velike, krvlju i gnojem ispunjene čireve. Hidradenitis suppurativa se obično pojavljuje u područjima trenja od znoja, poput stražnjice, pazuha, prepona i ispod dojki, a često izgledaju poput golemih prištića ili cističnih akni ispod kože. Iako je HS najrjeđi oblik izbočina na stražnjici na ovom popisu, svakako trebate biti upoznati s njim jer će zahtijevati odlazak dermatologu ili liječniku.

Jedan od načina da saznate imate li hidradentis suppurativa je ako se vaša kvržica čini većom i bolnijom od klasične akne i/ili ako se kvržica stalno pojavljuje na potpuno istom mjestu. Čak i ako niste sigurni, svakako dogovorite termin kod dermatologa što prije.

Zašto se javljaju prištići na stražnjici?

Prištići na stražnjici se javljaju iz više razloga. Folikulitis je najčešće uzrokovan trenjem koje iritira folikul dlake, dok su prave akne uzrokovane porama začepljenim uljem, znojem, mrtvom kožom i prljavštinom.

– Uobičajeni uzročnici su iritacija od odjeće koja se trlja o stražnjicu, poput uske odjeće za teretanu koja može zarobiti znoj, ulje i bakterije, te trenje ili začepljenje od dugotrajnog sjedenja – kaže dr. Libby.

Dr. Mehr također napominje da jaki proizvodi za njegu kože, alergijska reakcija ili prekomjerno razmnožavanje bakterija također mogu biti uzročnici prištića na stražnjici, budući da svi oni uzrokuju upalu folikula dlake ili iritiraju kožu.

Kako istiskati prištiće na stražnjici?

Idealno bi bilo da to ne činite. Ne samo da stiskanje može pogoršati upalu (ili čak proširiti infekciju na druge dijelove vaše kože), već također može dovesti do ožiljaka i postupalne hiperpigmentacije. Osim toga, pokušaj istiskivanja ciste ili čira nije moguć, a također može dovesti do ozbiljne upale koja bi mogla zahtijevati hitan odlazak u bolnicu.

Kako se riješiti akni na stražnjici?

Da biste se riješili akni na stražnjici, prvo vam je potrebna pravilna dijagnoza dermatologa, tek tada se može krenuti na liječenje. Nakon što je ustanovljeno da je riječ o aknama, evo šta možete učiniti:

1. Tretirajte ih benzoil peroksidom ili salicilnom kiselinom

Dr. Libby i dermatologinja dr. med. Shereene Idriss preporučuju da isprobate sredstvo za pranje tijela protiv akni koje sadrži benzoil peroksid te tako pomaže ubiti bakterije koje uzrokuju akne.

Kako biste benzoil peroksidu dali dovoljno vremena da tretira vašu kožu prije nego što ga isperete, dr. Libby preporučuje da jednom tjedno umasirate sredstvo za pranje tijela preko akni pod tušem i ostavite da odstoji tri minute prije ispiranja.

Ako vaše tijelo ne reagira dobro na benzoil peroksid, bilo zbog alergije ili iritacije kože, možete probati salicilnu kiselinu, koja može razgraditi začepljene pore na vašoj stražnjici. Pronađite proizvode koji ju sadrže. Dok je benzoil peroksid bolji u prevenciji i liječenju akni izazvanih bakterijama, salicilna kiselina može bolje izgladiti neravnine, izblijediti tamne mrlje i ožiljke od akni kada se koristi u proizvodima koji se ne ispiru, poput tonika ili hidratantne kreme.

2. Piling

Ne, ne možete “izribati” prištiće sa stražnjice. Zapravo, ako pokušate tako ukloniti folikulitis, akne ili KP možete pojačati upalu. Umjesto toga, dr. Mehr, savjetuje da nježno masirate stražnjicu pod tušem sredstvom za pranje tijela i silikonskom gumom, a zatim prijeđite kemijskim pilingom kada se osušite ručnikom. Potražite formulu s alfa-hidroksi kiselinama (AHA, kao što su mliječna ili glikolna kiselina) ili beta-hidroksi kiselinama (poput salicilne kiseline) koja pomaže u čišćenju začepljenih pora.

3. Isprobajte antibiotike

Ako ste isprobali pilinge, razne vrste kiselina, napravili promjene u načinu života, a još uvijek se borite s prištićima na stražnjici, vrijeme je da posjetite dermatologa. Dermatolog vam može prepisati lijekove koji smanjuju upalu i bakterije koje vode do takvih problema. Možda ćete započeti s lokalnim antibioticima, poput laganog losiona ili seruma s klindamicinom ili možda s retinolom, a može predložiti i kratkotrajno liječenje oralnim antibioticima.

4. Raspitajte se o hormonalnim tretmanima

Ako lokalni antibiotici ili kućni proizvodi ne pomažu u smanjenju akni na stražnjici, liječnik vam može propisati oralnu kontracepciju koja pomaže u smanjenju i reguliranju proizvodnje androgena u vašem tijelu (tj. “spolnih” hormona, poput testosterona, koji mogu uzrokovati prekomjernu proizvodnju masti u vašoj koži).

5. Isprobajte kemijski piling

Ako su vaše akne na stražnjici rezultat začepljenih pora, dr. Rabach preporučuje isprobavanje kemijskog pilinga kod liječnika kako biste potaknuli skidanje mrtve kože. Kemijski piling koristi otopinu na bazi kiseline (kao što je glikolna, mliječna, bademova i TCA) za uklanjanje gornjih slojeva vaše kože, što može smanjiti hiperpigmentaciju, potaknuti proizvodnju kolagena i zagladiti neravnu teksturu.

Kemijski pilinzi dolaze u različitim jačinama, a najjači su dostupni samo kod dermatologa, a mogu se raditi jednom u 4-6 tjedana. Ali za manje intenzivan tretman, možete isprobati i kućni kemijski piling jednom svaka dva tjedna.

Važna napomena: kemijski piling velike snage pomoći će samo kod pravih lezija od akni, ne kod keratosis pilaris, hidradenitis suppurativa ili folikulitis (i zapravo može pogoršati ova stanja). Stoga, kao i uvijek, prvo razgovarajte sa svojim dermatologom prije nego započnete s tretmanom.

6. Nosite laganu, suhu odjeću

Sigurno ste primijetili da vašoj koži ne odgovara odjeća koja sadrži poliester ili najlon. To je posebno slučaj kad imate neku vrstu iritacije jer takvi materijali zadržavaju znoj i bakterije na vašoj stražnjici. Ne samo da ova barijera zapravo gura bakterije u vaše pore, napominje dr. Mehr, već mješavina znoja i trenja može također dovesti do upale koja uzrokuje folikulitis, začepljenih pora koje izazivaju akne i trenja koje pogoršava HS.

Kada morate nositi usku odjeću za vježbanje, odlučite se za prozračnu pamučnu odjeću kako biste spriječili zadržavanje znoja na vašoj koži, skinite je čim dođete kući i odmah se istuširajte.

7. Odmah se istuširajte nakon znojenja

Ako sjedite u znojnoj odjeći, zadržavate prljavštine, znoj, ulje, što može iritirati prištiće na stražnjici. Čim završite s vježbanjem, otuširajte se. Ako se ne možete odmah istuširati, obrišite kožu na stražnjici vlažnom maramicom bez mirisa, a zatim nanesite sprej sa salicilnom kiselinom prije presvlačenja u suhu odjeću.

8. Tretirajte folikulitis laserom za uklanjanje dlaka

Budući da je folikulitis uzrokovan upalom folikula dlake, često se može liječiti i spriječiti laserskim uklanjanjem dlaka.

– Ključ kod folikulitisa je uništiti korijen folikula dlake – kaže dr. Mehr.

Kada uništite dlaku, otvor folikula se steže, što otežava bakterijama da uđu i izazovu upalu. Naravno, lasersko uklanjanje dlačica nije potpuno rješenje za folikulitis, ali svejedno može biti izvrstan alat za sprječavanje ove upale u budućnosti.

9. Izbjegavajte aktivne sastojke

Prištići na stražnjici mogu uzrokovati bol, upalu i svrbež, ali nemojte se previše oslanjati na pilinge jer previše kemikalija može pojačati problem. Ključ je krenuti postepeno i nježno.

Ako se tuširate svakodnevno, nemojte svaki dan koristiti intenzivno sredstvo za pranje protiv akni. Umjesto toga, rasporedite svoje aktivne sastojke i koristite samo jedan dnevno. Preskočite piling u danima kada koristite sredstvo za pranje s benzoil peroksidom ili salicilnom kiselinom, tada se odlučite za nježno sredstvo za čišćenje s uljem čajevca, niacinamidom, glicerinom i pantenolom kako biste umirili kožu i zadržali vlagu u slobodnim danima. I pobrinite se da uvijek koristite laganu hidratantnu kremu bez ulja, posebno u danima kada koristite kemikalije visoke snage.

10. Promijenite proizvode za pranje rublja

Folikulitis i keratosis pilaris mogu se lako nadražiti jakim kemikalijama, pilingom, pa čak i naizgled slabim formulama. Iznenađujuće, deterdženti za pranje rublja, omekšivači rublja mogu ostaviti ostatke na vašoj koži koji mogu pogoršati akne ili prištiće na stražnjici, osobito kod osoba s osjetljivom kožom. Prijeđite na hipoalergene proizvode za pranje rublja koji ne sadrže nikakve mirise, ponovno operite svoje plahte i odjeću te pogledajte hoće li se vaša koža početi smirivati nakon nekoliko tjedana.

