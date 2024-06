Primijenite ovaj trik sa šminkanjem i izgledat ćete mnogo godina mlađe

Što se tiče nijansi, stvari su tu poprilično jednostavne pa ako imate svijetlu kožu, preporučljivo je odabrati boje poput breskve ili one više ružičaste, a ako je njen podton topao, radije se odlučite za zlatnu, koraljnu ili narančastu boju.

Šta je s nanošenjem rumenila? Mnogi su uvjereni da to dobro rade, međutim, je li to stvarno tako?

Dakako, svatko već ima svoju uhodanu tehniku šminkanja koje se godinama pridržava, ali iznenadit će vas to da ovaj trik s nanošenjem viđen na društvenim mrežama čini značajnu razliku.

On se u osnovi sastoji u nanošenju rumenila i bronzera nekoliko centimetara više, čime možete postići učinak liftinga!

Kako to izvesti?

Jedini potreban alat je olovka koja služi kao ‘vodič’ za pronalaženje tačnog mjesta na koje treba nanijeti rumenilo i bronzer. Postavite je dijagonalno od kuta usana do ušne resice. Učinite isto to kako biste povukli crtu od bočne strane nosa do najvišeg dijela spirale uha. Između obje linije nanesite bronzer, zatim rumenilo. Kistom za rumenilo jako dobro ‘izblendajte’ oba proizvoda, piše Tportal.

I eto, bit ćete impresionirani svojim vidno osvježenim, ljepšim i svježijim izgledom lica. Vrijedi isprobati, zar ne?

