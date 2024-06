Četiri trika koja vam mogu pomoći da kosa bude što duže čista

Masna koža glave može imati mnogo uzroka, uključujući unutrašnje, zbog čega ponekad osjećate da vam nijedan šampon zaista ne pomaže. Ovo su četiri pravila koja vam mogu pomoći da vam se kosa sporije masti.

1. Odreknite se pržene i brze hrane

Dokazano je da prerađena, masna hrana, izaziva višak sebuma i na nivou kože i na skalpu. Najbolje što možete učiniti za svoju ljepotu, ali i za svoje zdravlje, jeste da eliminišete ili smanjite, koliko god je to moguće, konzumaciju rafinisanog šećera, hamburgera, pice i druge prerađene hrane.

Takođe ćete početi da primjećujete jasno poboljšanje ako u ishranu unesete dovoljno kvalitetnih proteina, zdravih masti, antioksidanata iz voća i povrća. Mogu vam pomoći suplementi u vidu kolagena.

2. Uvodim neutralni PH šampon u svoju rutinu

Većina šampona koje volimo jer čine našu kosu tako mekom i svilenkastom zapravo imaju kiseli PH koji neuravnotežuje vlasi i može dovesti do problema kao što su višak sebuma ili seboroični dermatitis. Šampon sa optimalnim PH vrednosti za zdravlje kose pomoći će da se izbalansira proizvodnja sebuma, a vremenom kosa neće biti toliko masna.

3. Tretman kože glave salicilnom kiselinom

Definitivno nanosite serum na kožu, zašto ne biste uradili isto i za kožu glave? Upotreba takvog proizvoda može vidljivo poboljšati zdravlje kose, balansirajući proizvodnju sebuma i na taj način podstičući njen rast. Stručnjaci preporučuju da nakon nanošenja seruma nježno masirate kožu glave prstima ili četkom za masažu, kako biste bili sigurni da se efikasno upija u kožu i da stimulišete cirkulaciju.

4. Smanjite pranje kose vrućom vodom

Vruća voda ozbiljno debalansira kožu glave, što dovodi do dehidratacije i viška sebuma. Pre svega, uverite se da je voda kojom perete kosu topla, a ne vruća. Nije vam potrebna visoka temperatura da biste efikasno očistili kosu. Pored toga, kada je voda previše vruća, to takođe utiče na kosu, što dovodi do suvog i grubog izgleda, piše sajt Andreea Raicu.

