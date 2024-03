Make up trik za punije usne

AD✨ @Kosas heard us and listened ???????????? They added 11 new cool and neutral Revealer Concealer shades ????✨???????? 38 SHADES IN TOTAL ???????????? My perfect shade is 2.6C ⭐️ Try this filter to #findyourundertone ????????✨???? #kosaspartner #sephora #kosasconcealer #undertonefilter #undertone #makeupfilter #concealer

♬ original sound – Rose Siard