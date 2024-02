Da li kosa brže raste kad se šiša

Često imamo piliku da čujemo da “kosa brže raste kad se šiša”, što nekima dođe kao nada da će povratiti dužinu koju su njegovale.

Da li je ova rečenica istinita ili je samo još jedan mit, osmišljen kao utjeha onima koji se “opraštaju” od nekoliko centimetara kose, upitali smo frizera Branislava Relića. On nam je odgonetnuo ovu “misteriju”, kojom se mnoge žene vode.

Da li je istina ili je mit da kosa brže raste ako se sisa?

“Da, to je postalo sve češće pitanje, pre svega žena i nekako nikad dovoljno objašnjena tema. Da bismo dobili odgovor na ovu zavrzlamu, moramo da krenemo od samog početka”.

Dlaka je izgrađena od bjelančevina, a bjelančevine od amino-kiselina koje su međusobno povezane peptidnim vezama. Dlaka u svom sastavu ima 25 odsto vode. Sastavljena je od istog skupa mrtvih stanica od kojih su izgrađeni i naši nokti. Zato, često možemo vidjeti proizvode i vitamine za kosu i nokte. Dlaka kose je cilindričnog oblika, a sastoji se od tri sloja, iznutra prema spolja: medula, korteks i kutikula.

Medula – stanice bez jezgra i slabe pigmentacije. Prisutne su samo kod zdrave i jake kose.

Korteks – srce vlakna, sastoji se od spoja visokoorganizovanih stanica, bogatih proteinima među kojima je keratin. Zaslužan je za čvrstinu, boju i teksturu kose.

Kutikula – spoljašnji sloj; čine je ljuskice koje su međusobno čvrsto povezane, a ima funkciju barijere. Te su ljuspice bogate proteinima i služe kao zaštita.

Dlaka ima svoj životni ciklus koji možemo da podijelimo u tri faze: faza rasta, faza tranzicije i faza mirovanja ili opadanja – navodi frizer.

Svaka dlaka ima svoj ciklus nezavisno od druge dlake. Branislav objašnjava da dlaka za 24 časa prosječno poraste 0,02 centimetra, a opadanje za 24 časa je od 30 do 100 dlaka. Sve preko 100 se smatra prekomjernim opadanjem. Zato, imamo uvijek više dužina kose i, kada se redovno šiša, krajevi budu gušći, dok kod neredovnog šišanja imamo rijetke krajeve.

“Kao što sam prethodno naveo, dlaka je zapravo mrtva, sem samog korena, zbog čega nas ne boli šišanje. Dakle, prilikom šišanja ne možemo da utičemo na rast dlake i ovo je jedan mit u nizu. Ako imate kraću kosu, utisak je da dosta brže raste, jer se brzo izgubi forma i potrebo je šišanje od dve nedelje do mesec dana, dok kod duge kose šišanje je neophodno na tri meseca i nije primetno da kosa raste. Moje mišljenje za ovaj mit jeste da su frizeri počeli to da pričaju deci, koja nisu htela da se šišaju ili pak previše skratili kosu, kao vid neke utehe. To je ona čuvena rečenica da “što je više skratiš, više će ti porasti”.

“Dakle, slobodno se opustite, šišajte i negujte vašu kosu, jer će ona svakako da raste”, govori Branislav za Ona.rs.

