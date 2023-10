Jednostavni trikovi za prirodno veće i punije usne

Mnoge žene čeznu za punijim i zavodljivim usnama, a da bi to postigle nisu vam potrebne intervencije estetske hirurgije, već se mogu upotrijebiti i čarolije dekorativne kozmetike.

Tokom posljednjih nekoliko desetljeća ideal ljepote postale su sočne i pune usne. Skloni smo o ljepoti razmišljati kao o nečem osobnom jer je svačiji jedinstveni izgled ono što spektar ljepote čini uzbudljivim. Osim toga, samopouzdanje često pobjeđuje sva društvena očekivanja vezano uz to kako bismo trebali izgledati. Osjećaj samopouzdanja dolazi uz zdravu dozu ljubavi i brige prema samome sebi. Tako i vaše usne trebaju samo malo pažnje i njege kako bi djelovale punijima. U nastavku vam donosimo savjete za to kako im se posvetiti i kako nanijeti make up za prirodno veće usne.

Piling za bolju cirkulaciju

Suhe, blijede i smežurane usnice nisu dobra podloga za ruž. Piling će odstraniti bilo kakve suhe i mrtve stanice kože te će potaknuti njihovu cirkulaciju što će prirodno ispuniti sve pukotine. Piling će vašim usnama pružiti i prirodno ružičastu boju. Većina pilinga na tržištu formulirana je na bazi šećera, pa ako vam i malo uđe u usta potpuno su sigurni i vjerovatno malo slatkasti.

Hidratacija je najvažnija

Umjesto da svakih nekoliko dana trljate usne pilingom, pobrinite se za to da im pružite dozu hidratacije bogatim balzamom za usne. Naravno, nemojte zaboraviti piti puno vode. Isto tako, dodavanje potrebnih elektrolita u vodu barem jednom dnevno učinit će veliku razliku. Naime, ako pijete čistu vodu to ponekad nije dovoljno jer su nam potrebni i drugi sastojci za lijep i zdrav izgled kože i usana.

Korektor za još bolju podlogu

Nanošenje male količine korektora na usae, od sredine prema van, stvorit će iluziju većih usana prije nego što nanesete ruž. Ovaj trik je najbolji uz mat ili baršunaste nijanse ruževa, ali ne i one s visokim sjajem. Naime, tekstura takvih ruževa je prevlažna pa bi mogli stvoriti nered. Također, možete nanijeti olovku na usne uz pomoć tankog kista nakon što nanesete svoju statement boju. Tako ćete poravnati liniju i postići bolju definiciju usana.

Strateško iscrtavanje linije

Najbolja prijateljica punih usana je definitivno olovka za usne. Ona ne samo da pomaže zadržati ruž unutar linija, već vam pruža i mogućnost za malo kreativnosti jer možete definirati liniju usana gdje god želite. Definitivno je suptilnost ovdje ključna – ako se previše udaljite od svoje linije usana to neće izgledati prirodno, niti privlačno. Veliku razliku možete postići olovkom i ako se samo malo pomaknete izvan linije vaših usana i to na središnjem dijelu, a onda se približite svojoj prirodnoj liniji u vanjskim kutevima. Ovaj mali trik može unijeti veliku promjenu u završni look.

Doza sjaja

Na isti način na koji piling zaglađuje vaše usne, zahvaljujući sjaju sjajila one će izgledati punije i veće. No, ako niste preveliki obožavatelj sjajila, pokušajte ga samo nanijeti na sredinu usana da služi poput highlightera.

Suptilna kontura za veće usne

Malo bronzera s donje strane vaše donje usne, točno tamo gdje se javlja prirodna sjena, isto tako može pridonijeti prirodno punijem izgledu vaših usana. Koristite kist za sjenila kako biste stvorili tanku liniju samo na središnjoj točki ispod donje usne kako biste naglasili sjenu i učinili da vaše usne izgleda voluminoznije.

Stimulativni balzam za usne

Ako više volite potpuno prirodni look i želite istaknuti usne bez ruževa i olovki za usne, potražite stimulativne ‘plumping’ sastojke u balzamu ili ulju za njegu usana. Oni vam mogu pomoći vratiti željenu cirkulaciju u usne, a možete ga jednostavno ponovno primijeniti kad god poželite. Menta i cimet su odlični stimulansi, toliko dobri da čak možete osjetiti i trnce. Potražite proizvode koji ih već imaju u svojoj formuli ili jednostavno dodajte kap esencijalnog ulja u svoj omiljeni balzam. Ako se bojite toga kako bi vam koža mogla reagirati, prvo testirajte na malom dijelu kože na ruci, piše ljepotaizdravlje.ba.

