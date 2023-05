DOKTORICA JOVANA UPOZORILA SVE KOJI IDU NA MANIKIR: Otkrila koje promjene na noktima su znak upozorenja da se razvija rak!

Gotovo da nema žene koja barem jednom nije otišla na manikir, a danas to većina dama radi redovno. Uglavnom na nokte stavljaju gelove ili gel lakove jer na ovaj način nokti izgledaju uredno duži vremenski period, za razliku od običnih lakova koji se iskrzaju već posle dva-tri dana, u najboljem slučaju.

I dok ovako sređeni nokti zaista deluju uredno i lepo, stručnjaci upozoravaju da to može da dovede do pojave gljivica na noktima i još gore, do karcinoma kože. Specijalista dermatovenerologije dr Jovana Majstorović i sama je jedna od žena koje redovno idu na manikir, a evo šta kaže o opasnostima koje zbog toga vrebaju.

“Moram da priznam da na neki način naša svakodnevica nas tera da sebi olakšamo život i meni ovo zaista olakšava život, međutim, moramo da pričamo i o tome šta to može da prouzrokuje i kako možemo da to preveniramo. Znamo da UVA i UVB zraci utiču na porast nastanka karcionoma kože, između ostalog nokti jesu deo kože. Ono što nas ne iznenađuje jeste da uticaj ovih zraka može da dovede do nastanka karcinoma kože, najpre melanom. Međutim, kada govorimo o noktima i odlasku na manikir, dosta se o tome spekulisalo, ali ono što još uvek nedostaje je jedna ozbiljnija studija koja će nas informisati o tome koliko štetno ove UV lampe deluju na nokatnu ploču i porast nastanka melanoma. To zaista jeste mogućnost i o tome moramo voditi računa. Isto tako, danas se u svetu preporučuje upotreba led lampi pre nego UV, koje se koriste dosta i na našim prostorima, pa mislim da bi negde prvo sugestija bila to da lampe budu dobre, kvalitetne, ako možemo da biramo, da te lampe budu dobro servisirane i da budu led jer one za kraći vremenski period završavaju posao koji rade UV lampe, samim tim nokat je kraće izložen dejstvu ovih zraka. Ali i pored toga, naravno, razmišljati o tome da se proces proredi, da ne idemo na korekciju noktiju često, na sedam ili deset dana, već da se to proredi, da se prave pauze i da se nokatne ploče proveravaju, kako između promene laka, tako i na godišnjim kontrolama, da dođu kod nas bez namazanih noktiju, sa golom nokatnom pločom, kako bismo i mi uradili pregled i videli da li postoje neke promene koje su potencijalno rizične”, rekla je doktorka u emisiji “150 minuta” na TV Prva.

Dr Majstorović je istakla da je trajni lak manje “opasan” od izlivanja noktiju gelovima, ako bi već trebalo izabrati manje zlo.

“Najbolja opcija bi bio običan lak, ako već želimo da imamo dekorisane nokte. Sve ovo drugo već podleže upotrebi lampi i tu je izuzetno važno govoriti ne samo o melanomu već i o starenju šaka, gde mi zaista u praksi imamo sve više pacijentkinja koje dolaze na regeneraciju šaka. Savet bi bio da ako se odluče za ove procedure, važno je da zaštite i kožu. U svetu se danas koriste i rukavice koje nemaju deo gde su nokti, kako bi nokti bili slobodni za rad, a ostatak kože je zaštićen rukavicama. Savetuje se i upotreba krema sa zaštitnim faktorom kada idemo kod manikira i ono što bi bio savet je da je jako važna higijena, da vodite računa gde i kod koga idete, da instrumenti budu sterilni. U praksi imamo porast gljivičnih infekcija noktiju, ali i bakterijskih infekcija kože oko samog nokta, što je posledica najpre nesterilisanog instrumenta”.

Specijalista dermatovenerologije je objasnila i koji su uzroci sve većeg broja gljivičnih infekcija na noktima ruku i nogu.

“To je posledica lošije higijene, previše vremena provodimo u neudobnoj obući, ali isto tako, kada govorimo o rukama, previše vremena provodimo u vodi, to je pranje ili neadekvatno sušenje, a ako postoji neka rupica na tom laku kad ga imamo na noktima, vlažnost se zadržava i veća je mogućnost za nastanak gljivične infekcije”, rekla je ona, pa pojasnila kako sprečiti pojavu infekcija.

“Mislim da je najvažnije voditi računa inicijalno o higijeni, znači moramo menjati čarape, one moraju biti pamučne, ne sintetika, da se stopala redovno peru, svi regioni između prstiju, nokatne ploče, a ukoliko dođe do nastanka infekcije važno je obratiti se lekaru da se to brisom potvrdi i da se da odgovarajuća terapija”.

Ukoliko redovno idete na manikir, doktorka je objasnila i na koje promene na noktima treba da obratite pažnju, tj. koje su znak upozorenja.

“Nokti se pogledaju svaki put kada se skida lak, ono što se primećuje se promene ispod nokatne ploče, koje su uglavnom u crnoj boji, mogu biti lokalizovane u vidu tačkica, ali vrlo često mogu biti kao linija. Zato je važno uraditi dermoskopski pregled jer nekad možemo verovati da neka promena, koja je kao hematom, može da se zameni sa melanomom. Važno je da se svaka promena dermaskopski pregleda”, zaključila je,PIŠE Srbijadanas

