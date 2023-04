Pet trendova za proljeće 2023. koje ćemo viđati svuda

Brendovi su svoje pokazali, a modni kritičari i te kako odobrili! Zato se ovih 5 trendova i našlo u samom vrhu check liste kada govorimo o najnosivijim i odjevnim komadima koji će se viđati na ulicama svih gradova, u svako doba dana i noći!

Oversized ženske jakne

Možda je neko očekivao crop-top modele ovog proleća u najvećoj mjeri, ali, oversized modeli su ipak riješili da prednjače u svojim pojavama. Iako se crop-top modeli neće zaboraviti, niti manje nositi, ženske jakne predimenzioniranih rukava, naramenica, pa čak i samih dužina, naći će se u svim kombinacijama, od onih sasvim jednostavnih i sportskih, pa sve do vrlo elegantnih i svečanih.

Definitivno je moda velikog rešila da pokori svet, pa ženske jakne nisu jedini odevni komad koji se uspeo na sam vrh trendova. Ono što sam trend ukazuje jeste na potrebu upečatljivog i vrlo vidljivog komada, što je odlično za sve one koji vole jednostavne autfite upotpunjene određenim statement detaljem. Za ovo proleće jedan od najboljih izbora biće oversized ženske jakne, kao i jarke boje. Bez njih leto ne počinje!

Šljokice i srebrni prsten za sve prilike

Ok, šljokice smo uglavnom povezivali sa slavljima, Novom godinom posebno, te nekim grandioznim prilikama. Sada, sa svih podijuma i modnih pista, šljokice dolaze u grad. Jedan od trendova je da se nose uvijek, svuda i na svemu, a pridružuje im se i neki glomazniji srebrni prsten kao noseći asesoar.

Da se malo podsjetimo, pre smo jedne decenije otprilike, srebrni prsten, posebno veći, bio je deo skoro svakog autfita. Nakon toga je akcenat prebačen na ogromne i svjetlucave ogrlice i minđuše, ali je ovog puta vrijeme da se srebrno prstenje vrati u punom svjetlu i sjaju. Zato slobodno pretražite svoje kutije sa nakitom, one male škrinje, jer će se u njima sigurno kriti i neki srebrni prsten spreman za kombinovanje, ali i neke šljokice spremne za „montiranje“ na jaknu, suknju ili bilo šta od teksasa, jer se nalazi apsolutno svuda i na svemu.

Iz štikli u Premiata patike

Štikle ne pripadaju trendu, one su deo ženstvenosti i elegancije. Ali je ovo proljeće riješilo da u elegantno unese malo opuštenosti i praktičnosti i to uz brend koji svi vole. Premiata patike prate svjetske trendove, donoseći na svojim modelima klasičnost, udobnost, eklektičnost izgleda, ali i šarm Italije! Ukoliko vam je potreban taj jedan par koji možete da nosite uz odelo, trenerku, na suknju ili haljinu, odgovor nije potrebno dalje tražiti – Premiata patike će vam pružiti sve to, uz posebno donošenje najnovijih modnih trendova na sebi. A jedna od dobrih strana jeste i ta što premiata patike mogu „podnijeti“ i još jedan zanimljiv trend za ovo proljeće, a to su maxi suknje.

Maxi suknje

Nakon perioda nošenja ultra kratkih suknjica i suknji midi dužine, koje su najiskrenije i dosadile, svjetski dizajneri su opet oživjeli maxi suknje na ulicama i u svim prilikama. Prednjače one od teksasa, jer je teksas nesumnjivo jedan od najvećih trendova sezone, ali ozbiljno iznenađenje jeste povratak somota kada su ovi modeli u pitanju.

Cargo pantalone za sexy izdanja

I za kraj, trend koji je već vidljiv na sve strane, bilo da govorimo o ulicama ili društvenim mrežama – cargo pantalone. Možda niste ni pomislili da ćete to reći, možda vam nikada nije palo na pamet, ali cargo pantalone donose sa sobom neverovatnu dozu seksepila, a ključ je isključivo u domišljatosti i načinu kombinovanja, prenosi super žena.

Koji trend birate prvi da isprobate i koji će biti vaš favorit ovog proljeća? prenose nezavisne

Facebook komentari