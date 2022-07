Uvijek ponavljamo da je najvažnija skincare zapovijest istrajno nanošenje SPF kreme izbjegavanje sunca i njegovog negativnog djelovanje na našu kožu. Ipak, za sve one koji vole taj preplanuli look – predstavljamo na koji način da ga rekreirate i to uz rumenilo.



TikTok trik za nanošenje rumenila

S obzirom na trend clean i zdravog izgleda, stigla je nova beauty tehnika koja osigurava onaj toliko željeni svjež i prirodan izgled, piše grazia.hr. Na popularizaciju ovog trenda zasigurno je uticala i možda najvažnija influenserka trenutno – Hailey Bieber. Uskoro stiže i njena beauty linija zbog koje očekujemo kompletnu prevlast beauty minimalizma, sjajne kože i zdravog looka.

U skladu s tredovima mijenjaju se i beauty tehnike. Svaki make-up proizvod može se nanijeti na različite načine i tako donijeti potpuno drugačiji look. Kada je u pitanju rumenilo, nekoliko godina najpopularnija tehnika bila je visoko pozicioniranje na jagodicama koje je rezultiralo oštrim konturama i zategnutim izgledom lica. Izgleda da je došlo vrijeme kada snatched izgled odlazi u (barem privremenu) prošlost.

Sada se rumenilo s vanjske strane lica spustilo na jagodice i na – nos! Vizažisti i beauty entuzijasti širom svijeta preporučuju fanstastičnu tehniku nanošenja rumenila koja oponaša slovo W. Kako? Krenite od uha s jedne strane glave, spuštajući se preko obraza do vrha jagodice i zatim nastavite prema korijenu nosa. Isto ponovite na drugoj strani lica.

Ova tehnika osvježava ten, pomlađuje i daje svojevrstan lifting efekt. Ovako se izbjegava ona dobro poznata oštra linija na licu i zamjenjuje se nježnom bojom koja oponaša način na koji se koža prirodno crveni, piše Ljepota i zdravlje.

Iako se željeni izgled može dobiti s bilo kojom vrstom rumenila, možda se najbolji rezultat postiže uz pomoć toplih ružičastih i kremastih rumenila koja su lagana za upotrebu i odaju dojam utisak kože.

Takođe, kako ne biste pretjerali s bojom, na nos nanesite samo onoliko rumenila koliko vam je ostalo na četkici ili prstima. Trik sa slovom W donosi opušten monohromatski beauty look koji podsjeća na sunčane dane provedene na plaži, a s obzirom da nam ti dani uskoro slijede, možda je pravo vrijeme za isprobati (n)ovu tehniku!

