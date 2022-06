Gradonačelnica Sarajeva svečano otvorila Sajam kozmetike i ljepote Beautiful 2022

Prisutne je pozdravila i Elvira Drežnjak, voditeljica marketinga i odnosa s javnošću u

kompaniji Sfera d.o.o. Mostar, koja je organizator događaja. Kazala je kako je sajam

odlična prilika za sve posjetioce, stručnjake iz beauty svijeta, ali i krajnje korisnike, te

kako su za 2 dana sajma priredili zaista bogat i inovativan program.

Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, a izlaže preko 100 kompanija s područja

regije koji će se predstaviti sa preko 300 brendova. Sajam je odlična prilika za sve

ljubitelje kozmetike i ljepote, prostire se na 8000 m2, a održava se danas i sutra.

Radno vrijeme sajma je od 10:00 do 20:00, a ulaz je besplatan.

Masterclassovi u organizaciji kompanije Sfera d.o.o. Mostar: make up artist Dušan

Lazić Laza, make up artist Ines Jarak, wellness edukator Peđa Filipović.

Matserclasovi u organizaciji izlagača: Soft ombre by Smaragda Jaganjac, Montibelo

i red cat veliki masterclassovi za frizere, masterclass Irfan Tepić i Saja Majstor za

berbere, Nail art by Amela Jahić – Magnetic nails d.o.o.

Edukacije sajma: Nevena Marjanović: ”Look & learn seminar za nail artiste”, ”Ice

body sculpting edukacija by Adna Helić”, ”Black professional line & dandy edukacija –

Enrico Delorenzi i Kristina Jukić”, ”Cleopatra (egipatska depilacija) Maja Tufekčić”,

”Henna Brows”, ”Lash Lift”, ”Suhi pedikir”, ”Short modern crop, long pompadour &

faded pixie – Enes Dogan”.

Besplatne konferencije za sve posjetioce: konferencija ”Nutricionizam: prehrana i

zdravlje”, konferencija ”DentBiH: oralno zdravlje i estetika u dentalnoj medicini”.

Besplatne edukacije za sve posjetioce: Duško Škorić: ”Efikasno rješavanje

reklamacija”, Sead nunić: ”Bio jednom jedan frizer”, Druženje: ”Žene savremenog

doba”, predavanje ”Estetsko uljepšavanje žena – saznajte sve ono što vas

interesuje”, Ljiljana Mijatović: ”Popularni efekat strelice, riječ više o ljepilu”, Meliha

Alić: ”Priprema klijenta za tretmane lica”.

Na glavnoj bini sajma će tokom dva dana biti upriličen konstantni program, razne

edukacije, prezentacije i show, sa nagradnim igrama svakih sat vremena, a sve

posjetioce očekuju i odlični sajamski popusti. Kompanije Frizer land d.o.o., LNB

Trade d.o.o., te Tombolo komerc pripremaju spektakularne masterclassove za hair

industriju, a savez frizera u BiH na čelu sa predsjednikom saveza Saninom Fazlićem

pripremaju show na kojem će predstaviti frizure sa svjetske scene.



