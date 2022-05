BeautiFUL 2022: Drugi sajam kozmetike, ljepote, zdravlja i wellnessa u Bosni i Hercegovini

BeautiFUL 2022 – jedan od najvećih sajmova kozmetike, ljepote, zdravlja i wellnessa

koji se prostire na 8000 m2, u organizaciji kompanije Sfera d.o.o. Mostar, održat će

se 4. i 5.6.2022 godine u Sarajevu, Hotel Hills. Sajam će okupiti industrijske

stručnjake u ovoj oblasti, osiguravajući da izlagači i posjetioci sajma budu u toku s

razvojem industrije, te imaju priliku za upoznavanje sa brendovima kao i kupovinu

proizvoda.

Masterclassovi na sajmu

Na sajmu će biti upriličeni masterclassovi poznatih vizažista Ines Jarak i Dušan Lazić

Laza. Peđa Filipović priprema masterclass pod nazivom “Holistička masaža-kruna

Wellness & Spa koncepta”. Kompanije Frizer land d.o.o., LNB Trade d.o.o., te

Tombolo komerc pripremaju spektakularne masterclassove za hair industriju. Brill

Cosmetix će raditi masterclass pod nazivom “Soft ombre/new age/by Smaragda

Jaganjac”. Edukacija by Nevena Marjanović – Crystal Nails, prezentacija proizvoda i

noviteta by Reviderm.Prezentacija by BeYouTechnology. Takmičenje u nail artu koji

predvodi Magnetic nails d.o.o., masterclass Irfana Tepića i Saja Majstora koji

pripremaju odličnu zabavu u želji da svo svoje znanje prenesu budućim kolegama.

Savez frizera u BiH na čelu sa predsjednikom saveza Saninom Fazlićem pripremaju

show na kojem će predstaviti frizure sa svjetske scene. Sead Nunić, frizer i ekspert

za plave boje priprema odličnu edukacije za sve frizere, te mnoge druge edukacije i

prezentacije.

U sklopu sajma bit će održane i konferencije za krajnje korisnike: konferencija

''Proširene vene i kapilari'', konferencija ''Nutricionizam: Preharana i zdravlje'', te

konferencija ''Dentalna medicina u estetici''. Također, bit će održano i besplatno

druženje za sve žene naziva: „Žene u savremenom dobu“, a gosti su: Samra

Menzilović, Ines Jarak i Isidora Čarapina.

Bogat sadržaj, akcijske cijene, odlični popusti, konferencije i sajmovi, radionice, te

nagrade samo su dio sadržaja. Ulaz je besplatan, a za prijave i novosti pratite

stranicu www.sajam.beautiful.ba

