Recept zbog kojeg kosa raste kao luda

Modne blogerice ovih su dana fokusirane na brojne tretmane kućne njege, pa nikad nije bilo više savjeta i trikova o njezi kose i kože. No, u moru sličnih jedan tretman se izdvojio više od drugih.

Riječ je o rižinoj vodi, a premda se ova smjesa već nekoliko godina spominje kao blagotvorna za njegu kose, tek sada je izazvala opće interesiranje.

Sve što vam treba za ovaj domaći serum već imate u kući, a to su riža i voda. Rižu trebate isprati i ostaviti u poklopljenoj posudi 24 sata. Nakon toga, dobivenu tečnost ulijte u bocu s rasprišivačem i to je to, imate gotov “čarobni” napitak za svoju kosu koji možete iskoristiti već tokom sljedećeg pranja.

Odri Viktorija (Audrey Victoria) jedna je od onih koja preporučuje upotrebu rižine vode, a tvrdi da je ne treba koristiti češće od dva puta u mjesecu, jer je ovaj tretman vrlo intezivan, iako je prirodan.

Nakon što na uobičajen način operete kosu šamponom i regeneratorom, nanesite rižinu vodu, utrljajte u korijen i ostavite da odstoji 15 minuta. Na kraju isperite kosu običnom vodom, ali ne u potpunosti.

Inače, ovaj tretman ima korijene u staroj japanskoj tradiciji yu-su-ru u okviru koje su stoljećima žene u Japanu koristile rižinu vodu kako bi ojačale svoju tanku dlaku i pospješile njen rast.

Danas je i zvanično dokazano da aminokiseline, vitamini i proteini pronađeni u riži zaista mogu blagotvorno utjecati na kvalitet naše kose. Rižina voda sadrži i inozitol, ugljeni hidrat koji obnavlja oštećenu dlaku, ali je i štiti od loših vanjskih utjecaja. Ova “supstanca” je prirodna, sigurna i nema neželjenih efekata. Poboljšava stanje kose na sasvim zdrav način, čini je glatkom, mekanom i dodaje joj na volumenu, prenosi “Avaz“.

