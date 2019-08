Svaka žena od stila treba da zna: Ovako se bijele pantalone nose na jesen!

View this post on Instagram

On Mondays we mean Business 😎 elevating my plain white skinnies (on sale) and bodysuit tee to a business chic level by adding a trench coat and pumps ✨ shop full look via @liketoknow.it app! . Às segundas agente se veste de trabalho! Como elevar o look básico calça jeans branca e camiseta? Adicione um casaco militar e salto amiga! E bora arrasar no escritório 💁‍♀️ . http://liketk.it/2E6ZC #liketkit #LTKsalealert #LTKworkwear #LTKunder50 #momentsofchic #neutralstyle #whitejeans