Trik kako da u nekoliko minuta sami napravite popularnu pletenicu

Riječ je o triku za izradu popularne frizure – francuske pletenice, poznate kao riblja kost.

Influencerica, čiji je video postao viralan, podijelila je jednostavan način kako tu frizuru napraviti kod kuće bez puno muke. Na svom profilu na TikToku objavila je kratki tutorial koji pokazuje kako uz nekoliko osnovnih poteza i koraka stvoriti savršeno ispletenu riblju kost, što je oduševilo brojne pratiteljice.

Sve što trebate učiniti jest povezati jednostavni rep u ravnini uha. Pramen treba razdvojiti pa vrhove provući kroz pramen. Gumicu treba spuštati pa ponavljati postupak sve dok ne dođete do dna. I to je to – napravili ste jednostavnu francusku pletenicu koja tako dobro pristaje u svim prilikama.

Video je privukao velik broj komentara i reakcija, a mnoge su žene pohvalile njenu tehniku te istakle kako im je konačno uspjelo savladati pletenje riblje kosti.

Osim toga, mnogi su naglasili da je ta frizura savršen izbor za dane kada želite izgledati dotjerano, ali nemate puno vremena za spremanje, prenosi Zadovoljna.

