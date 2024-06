Kineska kafa nije za svakoga, a u nju ide sastojak koji bi vas mogao iznenaditi

Dobro ste pročitali – iako na prvu zvuči nespojivo, neki ljudi kavu piju s hrskavim dodatkom mladog luka, a sada je taj recept postao hit na društvenim mrežama, gdje svi rade svoju verziju kave koja se zove Scallion Latte.Ukratko, radi se o tome da za početak nasjeckate zeleni dio mladog luka, a zatim napravite ledenu kavu kako biste je i inače radili – s ledom, mlijekom i, naravno, kavom. Na samom kraju svoje piće obilno ukrasite mladim lukom, a prije ispijanja sve promiješate,prenosi Index

“Ovo je užasno”

Ekipa koja stoji iza australskog brenda kave Golden Brown Coffee na svom je TikToku odmah isprobala ovaj viralni trend, no nisu pretjerano oduševljeni, a njihov tiktoker zagrcnuo se čim je otpio jedan gutljaj. “Ne mogu ni odglumiti da ova kava ima bilo kakve kvalitete. Ovo je užasno”, rekao je.Scallion Latte ili kava s mladim lukom samo je mali dio trenda usmjerenog na stvaranje neobičnih recepata koji stavljaju naša osjetila na kušnju. To je dovelo do vala bizarnih okusa kave u kontinentalnoj Kini, gdje ovakve stvari nisu nikakva novost, a tamo čak postoje kave s okusom sojinog umaka, kao i kave s hobotnicama i govedinom.

Još jedan razlog zbog kojeg dolazi do ovakvih trendova je taj što se nezavisne kineske kavane suočavaju s intenzivnim pritiskom konkurencije, a međunarodnih lanaca kave poput Starbucksa i u Kini je sve više. Zato su se Kinezi odlučili za pomalo nekonvencionalna pića, što im daje jedinstvenu prednost.

