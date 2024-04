Moja mama je osoba koja uvijek doma voli imati nešto slatko, stvarno često pravi kolače – ne neke posebno zahtjevne, one lagane, iz jedne posude, biskvitne, a opet u neku drugu ruku posebne, posebne jer su njenih ruku djelo.

Tu divnu naviku sam isto stekla od nje, kada imam unaprijed najavljene goste, ukoliko stižem ispeći ću kolač, a kolače volim ponijeti i u goste. Uz ciglicu, mislim da je domaći kolač također ultimativni poklon za sjećanje.

Bilo da je to kuglof, nekakva rolada ili torta, nema te osobe koja se neće obradovati kavi i kolaču. Kombinacija je to za stvaranje novih lijepih priča i uspomena, onih kojih ćemo se sjećati sljedećih 25 godina.

Često se bojim hoćemo li Noi uspjeti usaditi te neke lijepe navike, hoće li i on paziti na sitnice i na ljude, no onda se sjetim da mu samo trebamo biti primjer i da će on o životu i bontonu učiti od nas, gledajući nas, baš kao što sam ja gledajući učila od svoje mame.

Danas za vas jedan brzi tiramisu bez jaja, za početnike, za entuzijaste, za sve. Za one dane kada želimo biti kratko u kuhinji, a puno uživati u trenucimaBrzi tiramisu bez jaja

Sastojci:

2 pakiranja piškota

500 ml skuhane kave (npr. Franck)

2 žličice ruma

500 g mascarponea ili kremastijeg svježeg sira

100 g šećera u prahu

2 žličice arome vanilije

200 ml slatkog vrhnja za šlag

po želji: maline, jagode..

Priprema:

Pripremite si kalup od 18 ili 20 cm.

Skuhajte kavu (ja ju uvijek malo zašećerim). U skuhanu kavu dodajte rum.

Kremu pripremite tako da izmiksate mascarpone/sir, šećer i aromu vanilije. Zatim dodajte slatko vrhnje pa ponovno sve izmiksajte da se spoji (slatko vrhnje ne treba prethodno ismiksati u šlag, već ga u tekućem stanju dodajte u sir),piše Domacica

Piškote umočite u kavu i redajte ih u krug prateći kalup. Popunite dno. Premažite polovicom kreme, ukoliko želite dodajte maline ili jagode, a po želji možete premazati i domaćim pekmezom.

Ponovite red piškota i za kraj premažite ostatkom kreme.

Ohladite i poslužite.

Ukoliko ste piškote malo više namočili u kavu višak tekućine bi vam se mogao cijediti iz kalupa pa da znate da kalup prije stavljanja u frižider možda stavite u neki dublji tanjur. Ja volim više namočene i sočne piškote pa obično taj višak kave kasnije iscjedim i nromalno poslužim tortu.

