RAKIJA KAO PRIRODNI LIJEK? Evo šta kažu STRUČNJACI

Ipak, i pored trenutnih rezultata, stručnjaci kažu –budite oprezni. U kojim slučajevima je dozvoljeno koristiti je i zašto rakija nije zamena za lek – istraživala je naša novinarka Helena Košutić.

Rakija kao narodni lek protiv temperature?

Prvo za čim posegnemo u kućnim uslovima kada dobijemo visoku temperaturu ili se posečemo, jeste rakija. Ovakve metode tradicionalne medicine prenose se s kolena na koleno već generacijama.

Da ovo piće ima poseban značaj, jeste podatak da je šljivovica upisana na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Jedan od razloga za uključivanje je priprema koja uključuje porodice i zajednice.

” Ako ćeš ti da ti valja rakija kad pečeš, do pola kila prvo da se otoči to. Kad prepečeš, pola kila te rakije da odvojiš, to nije za piće. To ti je kao metilalkohol, to valja da se maže ako te boli nešto i da staviš oblog”, kaže Velimir Jovićević, proizvođač rakije.

Medicinski alkohol, a ne rakija za dezinfekciju!

Iako je tačno da određeni biljni ekstrati koji se dodaju rakiji mogu povećati delotvornost, stručnjaci upozoravaju da je priprema u kućnim uslovima rizična jer ne možemo biti sigurni u sastav ali ni u krajnji rezultat proizvoda..

“Rakija sadrži određeni procenat alkohola i alkohol se koristi kao sredstvo za dezinfekciju, ali za to postoji alkohol medicinski, odnosno onaj koji se kupuje u apotekama koji je 70%-ni i koji je predviđen za te svrhe. Rakije koje se spremaju privatno i sami ljudi koji spremaju može sadržati različite one čišćenja koje mogu dovesti do nekih problema, a to ta osoba koja primenjuje ne može unapred da zna. Definitivno mešanje sa čajem ne utiče na dejstvo lekova. Postoje recepti za pripremanje tinktura od biljaka koji se tradicionalno spravljaju, ali to se opet isto vrši sa čistim alkoholom proverenog kvaliteta, a ne sa rakijom”, objašnjava specijalista farmakologije Tatjana Žunić.

domaćim receptima za “lečenje” Foto:Petar Maksimovic / Alamy / Alamy / Profimedia / Profimedia

Dragana Pavlović, specijalista primene i kontrole lekovitih biljaka, akcentuje da treba biti oprezan kada se u “lečenju” primenjuju domaće pripremljene smese od rakije i nekih lekovitih biljaka.

“Ti stari recepti sa našeg prostora zaista budu jako dobri i mogu da budu lekoviti ponovo za neke posekotine, za ispiranje grla, kod recimo peckanja u grlu, za neku dezinfekciju, ali treba biti oprezan, znači da li su te lekovite biljke zaista lekovite jer nije bilo baš tako malo slučajeva slučajnog zamenskog trovanja, recimo najdrastičniji primer jeste da se napravi domaća lincura, a da zapravo unutra ne imamo koren lincura ili imamo i koren lincura i koren čemerike. Čemerika je inače jedna od najotrovnijih biljaka našeg podneblja, a njen nadzemni deo dok ne procvetaju jedna i druga biljka jako liči na lincuru”, kaže ona,piše Žena

Facebook komentari