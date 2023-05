Ovo jelo se sprema za samo 20 minuta: Uživajte u ukusnom obroku

Ovo jelo možete napraviti i unaprijed i držati do 2 mjeseca u zamrzivaču, piše Raport.

Ono što volimo kod nemogućeg kiša (slana pita od prhkog tijesta sa filom od jaja i mlijeka) je to što za njega nije potrebna osnova od lisnatog tijesta – jednostavno pomiješate sve sastojke zajedno, sipate u posudu i to je to! Prosto kao pasulj.

Tokom pečenja formira se fina zlatna korica u kojoj ćete uživati! Iz tog razloga i činjenice da mu je potrebno samo 20-ak minuta za pripremu i pregršt zdravih sastojaka. Ovo definitivno preovladava kao jedna od naših omiljenih lakih večera i najboljih priloga uz ručak. Štaviše, možete ga napraviti unaprijed i zamrznuti do 2 mjeseca.

Sastojci:

1 kašika maslinovog ulja

1 crni luk, sitno isjeckan

2 kobasice, grubo isjeckane

1 crvena paprika, bez sjemena, sitno isječena na kockice

3 jaja

1 1/2 šolje mlijeka

1/2 šolje brašna

1 kocka sira (u prosjeku oko 500 g)

Priprema:

Zagrijte rernu na 200°C. Podmažite odgovarajuću posudu, ne bi bilo loše da bude dubine oko 4cm i 24cm prečnika, ali nije nužno, koristite šta imate.

Zagrijte ulje u teflonskom ili nekom drugom tiganju na srednjoj temperaturi. Dodajte luk, kobasice i papriku. Kuhajte, često miješajući, 4 do 5 minuta ili dok blago ne omekša. Sklonite sa vatre i stavite 5 minuta da se prohladi.

Umutiti jaja, mlijeko i brašno u činiji dok se dobro ne sjedine. Sjedinite mješavinu sa kobasicama i sirom. Začinite solju i biberom.

Sipajte smjesu u posudu za u kojoj ćete peći kiš. Pecite 45 do 50 minuta ili dok se ne stegne u sredini. Ostavite da odstoji 10 minuta. Poslužite.

Uživajte u ukusnom obroku. Prijatno!

Facebook komentari